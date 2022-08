Además de ser la Perla del Duero, Zamora es la tierra del sabor. Los bares y restaurantes de la ciudad se nutren de los variados productos típicos y de excelente calidad que se pueden encontrar por toda la provincia.

Y, para poder saborearlos todos, tienes varias opciones, o bien ir de tapas por la ciudad, o también te puedes inclinar por comer en un restaurante. Zamora ofrece una extensa oferta gastronómica y los restaurantes muestran críticas muy positivas de los clientes.

Si eres de esos "indecisos" gastronómicos, aquí te dejamos el 'top 5' restaurantes con mejor valoración en Zamora, según la web gastroranking. Aunque ya se sabe "para gustos, los colores".

El último, pero no menos importante

A la cola del ranking, aunque no menos importante, tenemos al Bayadoliz, un lugar hecho para el disfrute gastronómico del tapeo.

El bar (con una valoración de 8,6) es uno de los "reyes" zamoranos en tapas y pinchos. No lo decimos nosotros, lo dicen sus clientes. Creemos que la opinión de esta clienta ejemplifica a la perfección lo que es el local: "Situado en los Herreros es el bar donde no puedes olvidarte de entrar. Sus triangulos, cachuelas, montados, alitas, champi... Todo a la plancha barato y buenísimo y sobre todo la atención que es fabulosa. Yo no le daría 5 estrellas le daría 50".

Cuarta posición

Más de 350 opiniones positivas colocan a "El Rey del Jamón" en cuarta posición. Los clientes valoran de forma muy positiva, como su propio nombre indica, el jamón. Aunque también se deshacen en elogios en distintas tapas y embutidos y, por encima de la comida, con el personal.

"Es el mejor bar de Zamora. Ángel, Pilar y el resto del equipo son los más majos de Zamora. Los clientes también somos de lo mejorcito. No comerás tanto y tan rico y por tan poco dinero en ningún otro lugar. Comidas también por encargo, pulpo, asados al horno, etc. Para familias y grupos. Enhorabuena !"

Medalla de bronce

Llegamos al 'top 3' de esta deliciosa lista. Rozando el notable (8,7) está El Rincón del Tío Jerónimo. Uno de esos sitios que destaca por su cocina, "Tienen una brasa a la vista donde hacen la carne... con una pintaca excelente". Vamos, toda una especialidad de la brasa y el asado.

A los clientes se les cae la baba con su especialidad, el conejo, aunque también con todo tipo de carnes, el pulpo y las patatas.

Segundo puesto

En el segundo puesto, y tocando muy de cerca el podio, está Bodegas Valcabadino. Sus más de 400 opiniones positivas abalan a "el rey" del cochinillo.

Los clientes dicen que el cochinillo está incluso mejor que los segovianos.

"Fuimos a comer un grupo de 9 personas, yo comí lechazo y estaba de 10, los que comieron cochinillo se chupaban los dedos y nada que envidiar al de Segovia y dicho por Segovianos que estaban en la mesa, también se pidió solomillo y decían que se deshacía en la boca, la verdad es que es un sitio para ir y para volver, la atención muy bien, todo a tiempo y fluido, sin esperas".

Primer puesto compartido

Es imposible decidirse por uno, por eso dejamos este 'top 1' repartido entre dos locales que hacen las delicias de zamoranos y turistas. Estamos hablando de el Bar La Herrería y El Mesón del Zorro, dos locales que a priori pueden parecer muy diferentes, pero que desatan pasiones culinarias.

El primero, por oferta de caña + arroz a la zamorana por 2,50€. Algo que atrae a muchos clientes por su amplia variedad de pinchos y tapas, además de por su ambiente.

El Mesón del Zorro, por su parte reúne más de 700 opiniones positivas y roza el 10 (nota de 9). Los clientes se deshacen en elogios hacia su cocido, su bacalao o su churrasco.

"Una vez más, la experiencia ha sido impecable...la comida y el trato hacen de este restaurante uno de nuestros favoritos para toda la familia!!!"