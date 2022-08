“Como por arte de magia, estamos a punto de cumplir treinta años”, anunciaba Paulino Gil para referirse a la vigésimo novena edición de las Jornadas Internacionales de Magia, que cada septiembre ponen a Zamora en el epicentro del ilusionismo mundial. “Hace tres décadas, la magia era casi una desconocida en Zamora pero gracias al apoyo de las instituciones, los artistas, los medios de comunicación y, por supuesto, los seguidores y espectadores, esta ciudad es ya parte de la historia. Esto, sin la involucración de todos, habría sido imposible”, agradecía el alma de estas jornadas, quien, junto a su equipo, es capaz de traer a finales de verano lo mejor del panorama nacional e internacional relacionado con la magia.

La edición de este año se adelanta a principios de este mes —del 2 al 11 de septiembre— para evitar coincidir con la feria Fromago Cheese Experience y contará con catorce artistas de renombre, además de una compañía de magia. La organización está especialmente ilusionada con volver a la normalidad, tras dos años donde el COVID ha sido protagonista, provocando una serie de medidas de higiene y seguridad que restaba sobre todo aforo en los espectáculos. “La protección está también garantizada, pero volverá a haber magia de calle con más público, además de actividades en la biblioteca, asociaciones o residencias de ancianos”, enumeraba Gil.

Magia Viajera

Volverá también la sección de Magia Viajera, para que los habitantes de la provincia disfruten de estas jornadas. En esta ocasión, los artistas se acercarán a San Cristóbal de Entreviñas, Villardeciervos, Montamarta, Villarrín de Campos y Ferreras de Abajo.

La principal novedad de este año será el Museo Encantado, que se ubicará en el Etnográfico de Castilla y León. “Se trata de una experiencia totalmente con cuatro espectáculos simultáneos para grupos reducidos, por lo que esperamos sumar en total unas 300 actuaciones”, adelantaba el promotor de estas jornadas.

Todas estas actividades tendrán carácter gratuito, con entrada libre hasta completar aforo. La terraza del Teatro Ramos Carrión, el patio del Parador de Turismo, el Castillo y el mirador del Troncoso son los escenarios elegidos este año para los espectáculos de magia de calle, que arrancarán el 8 de septiembre.

Gala internacional

No faltará este año tampoco la Gala Internacional de Magia, que se pondrá en escena en el Teatro Principal. Las entradas, con un precio único de 18 euros —que se reduce hasta los 15 euros si se adquieren en agosto— podrán comprarse en la web del propio teatro (www.teatroprincipal.org) y días antes de las representaciones, en horario de taquilla de 17.00 a 21.00 horas. Los artistas de esta edición son Rada, Ta Na Manga, Lautaro y Jandro, conocido por el gran público por su participación en el programa de televisión “El hormiguero”, donde ejercía no solo de mago, sino que también estaba al frente del equipo de guionistas. “Llevaba años pidiéndole que acudiera a las jornadas, pero por el trabajo le era imposible. Me prometió que cuando ya no estuviera en el programa vendría y ha cumplido su palabra”, aseguraba Paulino Gil, quien espera que esta nueva edición vuelva a ser un éxito de público.