Los precios suben un 12% en el último año en Zamora y aprietan a las familias

La subida de los costes mantiene contra las cuerdas a las familias, a las empresas y, en general, a toda la economía zamorana. El dato provincializado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, reveló que el valor de los bienes y los servicios se ha incrementado en un 12% en el último año. Se trata de un repunte 1,2 puntos superior a la media nacional y que refleja lo que ya se percibe en las calles: todo es más caro y cubrir las necesidades básicas obliga a un esfuerzo económico mucho mayor.

La única buena noticia, si se puede considerar como tal, es que ya se percibe un cierto estancamiento en la tendencia alcista de los últimos meses. El 12% publicado este viernes por el INE apenas difiere del 11,9% de junio, por lo que parece que la subida se va conteniendo. Aún así, el mero hecho de seguir pagando determinados productos básicos a un precio tan elevado provoca una tensión constante en los bolsillos de la gente, sobre todo entre aquellas personas que ya iban justas antes de que el coste de la vida se disparara.

La opinión de los sindicatos

Con la vista puesta precisamente en la clase trabajadora, Comisiones Obreras incidió este viernes en la pertinencia de equilibrar los salarios a la subida de precios. El sindicato tildó de imprescindible que los convenios se actualicen desde esa perspectiva y que “incluyan la cláusula de revisión salarial, por lo que pueda pasar, es decir, que si el año siguiente la vida ha subido más de lo previsto se puedan acomodar las tablas salariales y dejar de empobrecer a las personas”.

La propuesta del sindicato es que los salarios puedan subir entre un 3,5 y un 4% este año, y que en tres ejercicios ese incremento se iguale a la inflación. Los líderes de Comisiones Obreras reclamaron que la parte empresarial “se ajuste a la realidad en la que está el territorio para que la gente pueda vivir dignamente”. Además, desde el colectivo liderado en Castilla y León por Vicente Andrés sostuvieron que “se debería poner un límite al precio de los productos básicos, ya que la avaricia empresarial, en ocasiones no tiene medida”.

La diferencia con los salarios

En esa línea, el sindicato remarcó que los beneficios empresariales rondan el 8%, mientras la vida se ha incrementado un 12% y los salarios en Castilla y León han crecido una media del 2,19%. “Estos datos muestran el empobrecimiento de las familias trabajadoras y de su poder adquisitivo durante este año. Además, las previsiones que están exponiendo los expertos económicos, no solo en España, sino en Europa por la guerra de Rusia y Ucrania y sus consecuencias, no son buenas”, zanjaron.

En la misma línea se expresó el responsable provincial de UGT en Zamora, Ángel del Carmen, que reconoció que “si la coyuntura sigue así y no suben los salarios, la situación va a ser muy complicada”. “Y si la gente no tiene dinero, no consume. Esto es una cadena”, advirtió el dirigente del colectivo, en clara alusión a las empresas.

Del Carmen repitió que se hace preciso un incremento salarial acorde al coste de la vida, y lamentó además que, para Zamora, “los tiempos son complicados desde hace mucho”. “Además, si los sueldos de los funcionarios no suben, en una provincia como esta lo notan los demás sectores”, reiteró el representante de UGT, que alertó acerca de los problemas que esta circunstancia puede representar para el pequeño comercio.

Del lado contrario, la posición de los empresarios alude al incremento de los costes como dique para poder incrementar los sueldos al nivel de la inflación, desde la idea de no trasladar a los clientes todo el peso de la subida de los gastos de producción. Con este escenario, lo que parece claro es que todas las partes tendrán que apretarse al cinturón para hacer frente con garantías a un contexto económico muy complejo.

La alimentación se ha encarecido más de un 15% en doce meses

La alimentación funciona como uno de los termómetros más fiables de cuál está siendo la evolución de los precios. Los compradores habituales no necesitan que nadie les asegure que todo está subiendo, dadas las evidencias, pero las sensaciones de los consumidores zamoranos se reflejan también con claridad en la estadística del IPC. Según este indicador, los alimentos y bebidas no alcohólicas se han encarecido un 15% en los últimos doce meses en la provincia. Dicho de otro modo, una compra que en julio de 2021 costaba 50 euros tiene ahora un valor de 57,5, lo que repercute directamente en los bolsillos de la ciudadanía. Aún así, los datos del IPC de este mes muestran que la inflación de los alimentos se ha reducido ligeramente con respecto a las cifras de junio (16,8%). Lo que sí sigue subiendo con respecto a los meses anteriores son las bebidas alcohólicas, cuyo precio ha crecido un 4,8% con respecto al coste que tenían hace doce meses.

Los gastos de la vivienda y el transporte continúan disparados

Los datos del Índice de Precios de Consumo evidencian que hay algunos grupos de productos cuyo encarecimiento resulta particularmente llamativo. En este conjunto se encuentran, por ejemplo, los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que han crecido un 30% en los últimos doce meses. En el 16,4% se sitúa ahora el transporte, aunque es justo decir que ahí la inflación se sitúa ligeramente por debajo de la que reportó el INE en el mes de junio. En cuanto a otros grupos que también han subido en los últimos doce meses, se encuentran el vestido y el calzado (4,5%), los muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento de la casa (7,5%), el ocio y la cultura (2,6%), los restaurantes y los hoteles (6,6%) o los gastos de sanidad (1,2%). En el lado contrario, apenas se detectan descensos del precio en el saldo interanual en lo referente a las comunicaciones, que se han abaratado un 2,1% en un año de clara tendencia alcista en Zamora.