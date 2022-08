Las altas temperaturas de junio y julio han provocado que se registre una temperatura media de 26,6 grados en los hogares de Castilla y León, aunque algo por debajo de la media nacional, 27,2 grados, es muy elevada. Pese a que los profesionales de la salud recomiendan una temperatura en torno a veintiún grados de media en las casas, el precio de la luz está impidiendo a los zamoranos encender el aire acondicionado y priorizar el uso del ventilador, aunque no se obtenga el mismo resultado.

Los comercios de Zamora sostienen que el número de ventiladores que han vendido durante el verano supera con mucho al de aparatos de aire acondicionado. Cuando los clientes acuden a los establecimientos, las preguntas habituales se centran en el gasto energético de los aparatos, temerosos de ver una cifra desorbitada en su factura.

Desde Ilunion informan de que el aire acondicionado puede suponer un incremento de cinco euros por día, lo que supondría un incremento de unos ciento cincuenta euros al mes. Añaden que un dato por el que puede guiarse el consumidor es que “por cada grado que baja la temperatura el consumo aumenta un 8%”. Por ello, es importante invertir en un aparato eficiente, con un buen mantenimiento, algo en lo que coinciden los instaladores zamoranos de aire, a los que sus clientes les preguntan habitualmente cual es que más ahorro energético les permitirá tener. Los instaladores recomiendan a sus clientes “hacer un buen mantenimiento del aparato”, puesto que, “si el filtro del aire está sucio, la presión del gas bajará, al impedir que el aire circule como debería”. Además, “que los filtros estén limpios es la única forma de garantizar que el ambiente también sea saludable” .

Formas de ahorrar

Entre las recomendaciones de los expertos para ahorrar, la primera es no esperar a que la casa alcance temperaturas elevadas, si no que es preferible encender el aire acondicionado antes para mantener una temperatura media y no elevar el consumo. Además, es importante asegurarse de que las puertas y ventanas cierran correctamente, así como tener un buen aislante en ventanas, puertas y techos, lo que puede suponer un ahorro de incluso el treinta por ciento.

Renovables

Para los consumidores que hagan uso de las energías renovables, también hay dispositivos que funcionan con luz solar o bioclimatizadores. De la misma forma, la posibilidad de combinar en tiempos alternos el aire acondicionado y el ventilador también es una buena opción. “El ventilador es una medida más saludable y puede aliviar bastante si se hace un uso correcto del mismo”, entre las fórmulas para optimizar su uso una de las más recomendadas es “colocar el ventilador en la misma dirección en la que el viento entra a la habitación, y si hay mucha humedad, orientado a una ventana abierta”.

Una temperatura elevada provoca riesgos para la salud

El exceso de calor en las viviendas supone un riesgo para la salud al afectar al sistema de regulación de temperatura del cuerpo. Por este motivo, el estudio realizado sobre la temperatura media en los hogares europeos preocupa a los profesionales sanitarios. España es el segundo país en la lista, por detrás de Italia. Dentro del país, comunidades como Madrid tienen una media de 28,1 grados, Andalucía y Murcia 27,8, Cataluña, y las Islas Baleares, 27,6.

Las altas temperaturas, junto con la luz solar, generan que las concentraciones de contaminantes como el ozono, los compuestos orgánicos volátiles o las partículas en suspensión aumenten notablemente, empeorando la calidad del aire que respiramos. Cuando esto sucede las personas son más propensas a sufrir dolores de cabeza, reacciones cutáneas, catarros y ver incrementadas sus alergias. A un 56% les impide conciliar el sueño y a un 60% les genera mayor estrés, empeorando su estado de ánimo, el rendimiento, la irritabilidad y el nerviosismo. Estas emisiones se ven incrementadas en ambientes como el de la ciudad, debido a la urbanización el tráfico, que producen una mayor sensación térmica y agravan el fenómeno de “isla de calor”.

Por el contrario, respirar un aire puro mejora la salud e influye positivamente en el estado de ánimo. En Zamora han fallecido 31 personas a causa del calor este año y en Castilla y León 643. Uno de las causas habituales son los golpes de calor y aunque normalmente se asocian a actividades fuera de casa, también pueden darse dentro si no se tiene una temperatura adecuada y realizamos algún tipo de ejercicio de fuerza. Los niños y las personas mayores son especialmente susceptibles, así como quienes no se hidraten adecuadamente o tengan problemas médicos de características diversas. De igual forma, es de extrema importancia vigilar el entorno de los bebés, cuyo cuerpo está formado en un setenta por ciento de agua que puede perder en minutos.