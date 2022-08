Cobrar por el servicio de terraza es algo normal en muchos establecimientos hosteleros de España y Zamora no es la excepción. Lo llamativo de este caso ocurrido en un restaurante de Benavente (Zamora) y que ha tenido su eco en las redes sociales es que el cobro por este plus en la cuenta no se ha hecho solo una vez sino... ¡cada vez que los camareros iban a la mesa a atender el cliente!. En este caso fueron tres las ocasiones que los trabajadores se acercaron a sus clientes para atender sus peticiones.

¿Una vez? 20 céntimos. ¿Dos? 40 céntimos. Y así hasta cuatro veces reflejadas en la factura. No ha sido la única sorpresa... El cobro por cada "paseo" del camarero no ha sido la única sorpresa que se han llevado estos comensales de Benavente a la hora de recibir su cuenta. El recibo computa también un euro por el uso de los cubiertos al pedir un cuchillo y un tenedor extras para trocear una tostada. Y a ti, ¿te ha pasado alguna vez algo así? La cuenta de un bar que se ha vuelto viral por el precio de un solo desayuno: "Pasa de castaño oscuro"