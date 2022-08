Renfe abre el registro para solicitar los abonos del 50% de descuento de Avant

La solicitud de los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia de Renfe están disponibles desde hoy, ocho de julio. Estos, reducirán a la mitad el coste de los billetes de Avant. El objetivo de la compañía es que los usuarios comiencen a registrarse desde este momento para contar con tiempo suficiente para adquirir los billetes online y abonar las fianzas desde el día veinticuatro de agosto y durante el periodo de vigencia, entre el uno de septiembre y el treinta y uno de diciembre.

Cercanías y Rodalies

Según los datos del Gobierno, en el caso de los Cercanías y Rodalies se podrá adquirir un abono, por cada núcleo de población, que dará derecho al usuario a realizar viajes ilimitados gratuitos, únicamente abonando una cantidad de diez euros en concepto de fianza. Si durante los cuatro meses que tendrá vigencia la gratuidad de los abonos, el consumidor realiza más de dieciséis viajes, lo que serían cuatro al mes, con el carnet, Renfe le devolverá la fianza a través del mismo método de pago utilizado para su adquisición.

El descuento será de un cincuenta por ciento para los usuarios recurrentes

Media Distancia y Avant

En el caso de los trenes de media distancia convencional, se podrá adquirir un abono por cada ruta, y realizar viajes ilimitados con una fianza de veinte euros. Para los trenes de Media Distancia y Avant, que cubren trayectos en una misma comunidad autónoma o en dos contiguas, el descuento será de un cincuenta por ciento para los usuarios recurrentes, por lo que se rebajará a la mitad el coste de los títulos Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45. Además, para los abonos que se hayan vendido con anterioridad, pero cuyos viajes se realicen en el periodo de vigencia, podrá solicitarse la devolución. El precio será de veinte euros, con el mismo funcionamiento, número de viajes y la devolución de la fianza, aunque, podrá ser utilizado en una única ruta.

Alta velocidad

Con el objetivo de reequilibrar territorialmente las condiciones de viaje de los usuarios recurrentes, se crearán nuevos abonos en servicios comerciales de alta velocidad, con condiciones similares a los ofrecidos en Avant. Se bonificará también la mitad del importe en aquellas rutas de alta velocidad en las que no existen obligaciones de servicio público y el tiempo de viaje es inferior a los cien minutos.

Rutas

Las líneas de Zamora que contarán con estos nuevos abonos son las que tienen por destino u origen Madrid, Ourense, Medina del Campo y Segovia. Estas medidas al objetivo del Gobierno de fomentar el ahorro energético y el uso de los transportes públicos.

Los usuarios no encuentran plazas y el precio está disparado

Durante los últimos días, los usuarios de Renfe se han encontrado con la imposibilidad de adquirir billetes de Renfe. En rutas habituales como las de Zamora-Valladolid o Zamora-Madrid, a penas hay asientos disponibles y las que quedan se encuentran en muchos casos a precios muy elevados. Para la semana en curso pueden encontrarse plazas sueltas durante el martes nueve o el miércoles diez por hasta 84,85 euros para la línea que llega a Valladolid. En el caso de tener Madrid como destino, el coste puede ascender hasta los 113,50. Por este motivo, los clientes esperan que estos abonos y sus descuentos contribuyan a fomentar el uso ferroviario entre Zamora y sus provincias y comunidades vecinas, generando un incremento del número de plazas disponibles y una reducción notable del precio que acorte las distancias.