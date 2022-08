El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha pronunciado, a través de su cuenta de Facebook, sobre la polémica de las corbatas y de la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de evitarlas a partir de ahora para ahorrar en aire acondicionado.

"Esta vez no le doy la razón a Pedro Sánchez", ha señalado Guarido, que ha comenzado por cuestionar "por qué hay que ponerse corbata". "Yo no me la he puesto nunca ni me la pienso poner como cargo público", ha abundado el alcalde, que ha insistido en este asunto: "¿Y las mujeres qué tienen que quitarse? Ah, que pueden ir como quieran. ¿Y entonces los hombres no podemos ir como nos dé la gana en una reunión? Vaya por Dios", ha reflexionado el responsable municipal.

"Esta vez, por favor, que nos igualen a las mujeres; los hombres, como cargos públicos, no debemos tener estereotipos. El presidente del Gobierno hace el ridículo, como lo hizo Bono obligando a llevar corbata en el Congreso o como lo hizo el ministro Sebastián permitiendo lo contrario. Estoy de la corbata hasta ahí, donde se dice que se ponen sustituyéndola. Tal vez no sea más que un símbolo fálico", ha argumentado Guarido.

Por último, el alcalde de Zamora ha concluido con un mensaje para Sánchez: "Más vale, estimado presidente, que nos ocupáramos de por qué se están abandonando las obras públicas al subir los precios tan repentinamente y le diéramos una solución desde el Gobierno de España".