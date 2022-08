El aire acondicionado caldea el ambiente

Las medidas aprobadas este lunes por el Gobierno han causado mucha controversia entre los empresarios y trabajadores de Zamora.

El presidente, Pedro Sánchez, que compadeció el pasado viernes en rueda de prensa, anunció un paquete de medidas para el ahorro energético y detalló que “habían sido debatidas con el sector privado, informadas al conjunto de administraciones públicas y también a los grupos parlamentarios”.

Una de las medidas del decreto es la de limitar la temperatura del aire acondicionado, no pudiendo superar los 27 grados en verano, y la calefacción en invierno no podrá superar los 19.

Esta medida no afecta a todos los locales, el Gobierno ha explicado cuales se ven afectados y cuales no. Se ha aplicado a los comercios, lugares de trabajo como oficinas y al transporte público. Entre los no afectados están hospitales, peluquerías, centros educativos, entre otros.

Ana Rodríguez Crespo, una hostelera la ciudad cree que “el objetivo de las medidas es recaudar como con el resto de impuestos”. Esta es una de las opiniones que se extiende, porque durante los periodos de trabajo estos empresarios no pueden decidir a que temperatura trabajaran o atenderán a los clientes en su local.

Igualmente, el Gobierno dentro de este decreto apela para que se realice el apagado de aires acondicionados, ventilación, iluminación y demás equipamiento que consuman energía dentro de los horarios establecidos y de esta manera disminuir este gasto en mayor medida. A partir de las 22:00 horas se tendrá que apagar todo tipo de iluminación, esta medida estará vigente hasta el 1 de octubre de 2023.

“Nos tocará configurar el reloj para ponernos con la normativa vigente”, esto declara Apolinar Félix Viñas que en su caso la inmobiliaria tendrá que dejar de estar iluminada mucho antes.

Otras de las medidas es que se incluyen en este paquete es el impulso de instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo, que contarán con subvenciones por parte del gobierno y también se fomenta el uso de bicicletas para disminuir la contaminación en las ciudades, poniendo un mayor número de puntos para el estacionamiento.

Este paquete de medidas se complementará, en septiembre, con más propuestas, ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica. También ha expuesto en la rueda de prensa la recomendación del “teletrabajo en administraciones públicas y grandes empresas, para ahorrar en el desplazamiento y el consumo térmico de los edificios”.

Otros comercios, como Vinos de Toro Bacalaos Zamora tienen otro tipo de opinión y están de acuerdo al cien por cien con esta medida. “Todo lo que sea economizar esta bien, no es cuestión de tirar el dinero así como así”, explica Susana Juárez Pérez, dueña del pequeño comercio.

Este paquete de medidas no tiene un carácter prohibitivo y se conjetura que los hogares particulares queden al margen de estas. Se colgarán carteles sobre el ahorro para concienciar a la población y reducir el consumo energético en el país.

En comercios más grandes como supermercados, las opiniones siguen variando. Geury Rodríguez , el encargado de Suma , afirma que “los recibos de energía son muy altos e intentamos poner el aire acondicionado lo más tarde posible, pero a veces no se puede”.

Esta claro que existen diferentes opiniones con respecto de esta medida, pero el Gobierno le ha dado prioridad a este ahorro energético que afecta a todo el país.

Reducción del consumo en un 7%

En Bruselas, los países miembros de la UE pactaron para reducir el consumo de energía un 15%. En cambio, España y Portugal se comprometieron a reducir dicho consumo en un 7%. Sánchez aseveró que propondrá una reforma del mercado energético e instaurará un precio tope de las emisiones de CO2.

Para finalizar la comparecencia, el presidente, sin corbata, ha expresado su parecer diciendo: “no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras, y me gustaría también a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país”.

Se prevé que las medidas entren en vigor de inmediato, cuando se apruebe por el Congreso de los Diputados, que al tratarse de un decreto, en un máximo de 30 días.