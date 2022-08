“No queremos hacerte daño, danos lo que tengas de valor”. La zamorana se aferró a su bolso ante los dos ladrones, un hombre y una mujer, que la abordaron en el portal de su vivienda situada en la calle de Leopoldo Alas Clarín el 14 de noviembre de 2021, cuando ya había oscurecido.

Ante la actitud firme de la vecina de la céntrica calle, la ladrona le tiró del bolso y huyó junto a la otro imputado. La zamorana terminó tendida en el suelo y con la falange de un dedo rota.

Los delincuentes, un hombre y una mujer, acaban de ser condenados a siete años de prisión por un robo con violencia, es decir, a tres años y medio cada uno de ellos. De las heridas que sufrió la víctima, la magistrada del Juzgado de lo Penal solo responsabiliza a la mujer, por lo que la condena a otro tres meses de prisión por ese delito. Los dos encausados, que admitieron haber cometido el robo, tendrán que pagar 5.750 euros de indemnización a la ciudadana que asaltaron, así como 1.200 por las secuelas, además de los gastos ocasionados al Sacyl por la asistencia sanitaria.

El coraje que demostró la víctima, firme ante los dos ladrones, sin intención en ningún momento de facilitar el robo a los dos rateros, terminó por dejarla tendida en el suelo y con el dedo roto a consecuencia de la caída, según relata el Ministerio Fiscal, corroboraron las investigaciones policiales, lesiones que fueron consecuencia de ese accidente, como ratificaron los médicos forenses al examinar a la vecina de Zamora capital.

La Policía Nacional pudo recuperar el bolso, que se entregó a la dueña, quien se disponía a entrar a su casa cuando la pareja de delincuentes, de iniciales J.A.N. y S.K., se coló en el portal dispuesta a llevarse los objetos de valor que llevara la víctima, incluido el dinero.

La mujer tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios por las heridas, de las que tardó en reponerse por completo 121 días, de los que 106 limitaron su rutina diaria de forma moderada, apuntaron los forenses en el informe correspondiente.

Estos dos ladrones no entrarán por una puerta y saldrán por otra, como suele parecer que ocurre con los especialistas en dar tirones a mujeres, especialmente a las de edad más avanzada. Los dos ladrones entrarán en Topas, donde están en prisión provisional desde el 15 de noviembre del año pasado, tras ser detenidos. En su caso, no cabe suspender la pena por no existir circunstancias atenuantes.