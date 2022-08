“Con la pandemia volví a dibujar, lo que ha sido una alegría y una terapia”

La artista Mabel Guerrero Ruiz presenta una veintena de obras en una muestra en solitario en la sala de exposiciones de La Encarnación hasta el próximo 16 de agosto. Con el nombre de “Transmitiendo emociones” esta zamorana reúne unas 25 pinturas de gran tamaño.

–¿Cómo surge esta exposición?

–Comencé a dibujar sobre textil en los años ochenta del pasado siglo en la costa de Málaga, donde trabajé con varias diseñadoras. Pintaba zapatillas y ropa hasta el año 2000. Cuando nos obligaron a quedarnos en casa me dije que tenía que volver a dibujar. Sentí la necesidad de volver a dibujar y pinté alrededor de una treintena de obras.

–Y en ese momento ¿qué empezó a plasmar?

–Los lugares que conozco. Me inspiro en la vida cotidiana, desde el Puente de Piedra, el bordado carbajalino a la Catedral o el Ayuntamiento viejo de la ciudad son algunos de los espacios donde situó las figuras. También aparece Bilbao. Además, creo unos personajes que son felices y dinámicos que contrastan con la tristeza que nos invade por los incendios que ha sufrido la provincia. Me ha impactado tanto que el 40% de las ventas de las obras expuestas lo entregaré a algún colectivo que ayude a los damnificados.

Me han impactado tanto los incendios de la provincia que el 40% de las ventas de las obras expuestas lo entregaré a algún colectivo que ayude a los damnificados.

–¿Sabe a qué colectivo lo entregará?

–No, todavía no, pero es una desgracia muy grande y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Además, creo que la magnitud de la tragedia la sabremos en unos meses.

–¿Qué ha supuesto para usted recuperar el dibujo?

–Yo soy totalmente autodidacta, por desgracia no pude estudiar Bellas Artes, aunque dibujo desde pequeña. El dibujo forma parte de mí. Volver a dibujar ha sido una alegría y también una terapia. Me ha dado fuerzas para encarar nuevos proyectos como seguir exponiendo y darme más a conocer mediante nuevas exposiciones fuera de Zamora. Me gustaría incluso contactar con galeristas de fuera para ver si mi obra tiene cabida en sus salas.

–Llama mucho la atención el colorido que emplea. Opta por una paleta de tonos muy llamativos.

–Quería colores muy vivos. Empleo como pintura el óleo, dado que tiene más variedad de tonos que el acrílico y voy probando con las mezclas para conseguir los tonos que quiero para mis creaciones.

–Pinta, sobre todo, cuadros de un gran formato ¿por qué?

–Realmente no lo sé. Me gustan los cuadros grandes y no los pinto de mayor tamaño porque me ocupan mucho espacio y no podría tenerlas en casa (se sonríe). Me encuentro más cómoda trabajando en lienzo grande.

–¿Qué es lo primero que hace cuando encara una nueva creación?

–Visualizo el lugar donde voy a situarlo. Dibujo posteriormente las figuras y paulatinamente le doy color a la obra en función de lo que me vaya pidiendo.

–Sitúa en las obras más la figura femenina que la masculina. ¿Lo hace por algún motivo en especial?

–Porque a la mujer le puedo meter más variedad de prendas y de colorido. Da mucho más juego visual. La mujer me brinda muchas más oportunidades.

–¿Qué supone para usted esta muestra “Transmitiendo emociones”?

–Una pequeña parte de las obras que pinté en el confinamiento pudo verse en la sala de exposiciones de la Alhóndiga. Posteriormente en Semana Santa algunas las mostré en el centro sociocultural Peromato. No obstante, tenía claro que quería también exponer en esta sala que me parece un espacio maravilloso. Para mí esta muestra de la Encarnación supone una satisfacción. Estoy viviendo en Zamora y quiero que la gente vea lo que hago en el ámbito pictórico. Para mi sorpresa están entrando a ver la muestra muchísimo turista.

–Durante muchos años pintó sobre textil. ¿También lo ha retomado?

–Sí, pinto bolsos y camisetas. Lo que hago en los cuadros lo he llevado al textil. Por ahora doy a conocer lo que estoy haciendo a través de Instagram y estoy en contacto con muchos diseñadores.