El artista Carlos Piñel exhibe 18 pinturas en la galería Spektrum en Karruest, Alemania. Sus acrílicos, realizados recientemente, comparten espacio con las joyas de Ramón Puig.

Entre las piezas de ambos creadores, amigos desde hace años que tenían pendiente una exposición conjunta, “existe, para mi sorpresa, mucha afinidad desde el concepto hasta la estética”, describe. En las pinturas aportadas por Piñel figuran algunas inspirada en poemas de Antonio Gamoneda, sobre el que ha trabajado prolíficamente, de Federico García Lorca o Aníbal Núñez, otros poetas.

A mayores, el creador en una carpeta de autor comparte con el público una serie de grabados inspirados en versos de todos los poemarios del zamorano Claudio Rodríguez. “Me puse a trabajar en Navidad sobre poemas de Claudio primero con pintura y luego acabé con grabados a raíz de una técnica que se me ocurrió trabajando con el ordenador. Empecé a hacer cosas que me gustaban, a seguir en esa línea y finalmente lo he llevado a papeles de mucha calidad” desgrana el artista.

El artista, salmatino de nacimiento pero afincado en Zamora desde hace décadas, que exhibirá estas creaciones en la muestra individual que abrirá en noviembre en la Biblioteca Pública dentro de las IX jornadas “Arte y poesía”, organizadas por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez.

Además, a principios de mes la galería alemana también ha exhibido algunas de las propuestas de Piñel en una feria de arte desarrollada en la localidad Karruest y “han tenido una buena acogida”.