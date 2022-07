El bel canto reina en Zamora

Una selección de las áreas más hermosas y representativas de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera cantó el viernes por la noche la prestigiosa mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en la gala lírica que abrió la VII edición del Festival Internacional de Ópera de Cámara que prosigue hasta el domingo.

La cantante afrontó un viaje a través de algunas de las piezas más bellas del género acompañada únicamente por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, ya asidua al festival, dirigida por Miquel Ortega, quien ediciones atrás ya estrenó en Zamora su ópera “Aprés -moi, le dèluge” en castellano.

Little Opera prosigue el sábado con la representación en el Teatro Ramos Carrión de la ópera de cámara “La vida secreta”, una coproducción de Little Opera y Temporada Darcos. La pieza, cuyo estreno estaba previsto el pasado año, pero la pandemia lo impidió, recala en Zamora tras haberse representado en distintos lugares de Portugal.

“Será una sesión de psicoanálisis que Conchi Moyano (Gala) va a tener sobre el escenario en el que el doctor, no está presente, es una voz en off” avanza en un descanso de los ensayos en el liceo, el responsable de la música Nuno Côrte-Real. El músico en esta ópera contemporánea recurre al piano, violín, viola, chelo y saxofones y a un sintetizador. “Es una música que intenta explorar el universo de Dalí, un artista al que he estudiado e igual que él hacía transformaciones con sus pinturas, tomaba a los clásicos y los deformaba, yo he hecho lo mismo con Chopin o Beethoven de ahí el empleo del sintetizador”, desgrana el director musical.

La soprano zamorana Conchi Moyano, remarca de la propuesta “la música, que está muy bien escrita, muy trabajada y con mucho sentido, y el librero de Marta Asunción es una delicia, lleno de sugerencias hacia Dalí y hacia Gala”. La directora del festival por primera vez se sube al escenario para participar en él en su vertiente de soprano. “Era una asignatura que pendiente”, atestigua.

Antes de la puesta en escena, el Museo Etnográfico de Castilla y León alberga, a las 18.30 horas, una de las novedades de la edición los encuentros con los protagonistas. En el salón de actos del centro los involucrados en el proyecto de “La vida secreta” como la libretista Martha Asunción o el director musical Nuno Côrte-Real tomarán la palabra para preparar para la experiencia de la ópera.

El domingo el Festival Internacional de Ópera de Cámara ha programado “El Cascanueces”, una ópera interactiva planteada para los niños en el teatro del Seminario a las 12.00 con entrada libre hasta completar aforo, en tanto que a las 19.00 horas el Museo Etnográfico acogerá el encuentro centrado en “ La araucana/La graciosa”, la recuperación de la primera ópera en castellano, escrita hace más de dos siglos, con la dirección musical de Alberto Cubero, quien estará acompañado, entre otros, por el musicólogo Luis López Ruiz o bien por el director de escena Guillermo Amaya.