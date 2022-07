La, suspensión se empleo y sueldo del jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, no vulnera sus derechos y se justifica por la gravedad de los delitos de corrupción y contra la hacienda municipal por los que se le investiga, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ). El Tribunal confirma la emitida en junio por la Audiencia de Zamora que argumenta la legalidad del decreto de Alcaldía recurrido por el funcionario.

Los magistrados estiman que el expediente por el que se le aparta de su puesto de trabajo está motivado y es muy proporcional, ya que, como indicó la sentencia del Juzgado Contencioso y confirmó ya la Audiencia, porque Vega Vicente "conocía" y "ha intervenido en los expedientes disciplinarios".

El decreto de la Alcaldía que recurre "especifica las razones por las que se ha llegado a su adopción" y las detalla: "La confirmación judicial del Decreto de 10 de septiembre de 2020 de suspensión parcial de sus funciones; la investigación penal de los contratos administrativos de los que el recurrente era el responsable y que afectan a la Hacienda Pública por delito de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y blanqueo", esté o no de acuerdo con sus términos, agrega la sentencia.

Es decir, con que esa puesta actuación esté "unida indisolublemente a su gestión de la contratación y redacción de proyectos en relación a determinadas empresas que también están siendo objeto de investigación penal", añade, pero "no puede decir que la motivación no exista o que no esté relacionada" con la que la decisión del alcalde sea idónea para "proteger los intereses públicos" a que está obligado el Ayuntamiento, tal y como recogió la sentencia del 25 de febrero de 2021.

La suspensión de empleo y sueldo "tampoco vulnera la presunción de inocencia" de Vega Vicente, que está en libertad provisional, "dado que dicha no prejuzga la comisión de los delitos".

El jefe de Parques y Jardines está suspendido de empleo y sueldo de forma provisional, hasta que concluya el procedimiento judicial abierto contra el funcionario, para "garantizar y dar certeza en el proceder del servicio de Medio Ambiente", una medida que, además, trata de impedir que pueda acceder a documentación de su área relacionada con su presunta actividad irregular al frente de la misma, lo que ya se buscó con el decreto de Alcaldía de 2020 que excluía al funcionario de todas las competencias salvo las de redactar proyectos encargados por el equipo de Gobierno de IU. En definitiva, se busca que no pueda destruir pruebas y que no pueda presionar, de alguna manera, a los trabajadores de Parques y Jardines que hayan podido declarar en los expedientes informativos abiertos por el equipo municipal de Gobierno de IU y a requerimiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía o del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora que le investiga.

Vega Vicente lleva desde marzo de 2021 cursó baja médica poco antes de que sr hiciera efectiva su suspensión de empleo y sueldo.

Estuvo relegado de sus funciones como jefe de Jardines y se encomendó sólo realizar proyectos que se le encargaban como ingeniero forestal, al estimar el alcalde que la gravedad de los delitos por los que se le investiga "le inhabilitan" para esas tareas "y para manejar las cuantías económicas" que conllevan las redacciones de proyectos y pliegos de condiciones, "que vincularían al Ayuntamiento en el futuro inmediato. Los informes del departamento de Personal y de la Secretaría han servido para armar la suspensión "mientras se tramite el proceso judicial en curso y hasta que haya sentencia firme", aclara Guarido.