Montar una empresa en Zamora puede llegar a tener un 40% de ayuda pública

Los incentivos regionales que podrán concederse en la zona de promoción económica de Castilla y León crecen un 10% en la provincia de Zamora respecto a los vigentes hasta la fecha, según el decreto que modifica la zona de promoción económica de Castilla y León, lo que significa que montar una empresa en la provincia puede tener una ayuda de hasta el 40% de la inversión, porcentaje permitido en muy pocos territorios del país.

El Ministerio de Hacienda acaba de modificar el Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León, lo que supone para Zamora mejorar su posición relativa con respecto a casi todo el resto de provincias.

Las subvenciones alcanzan su punto máximo en Salamanca, mientras Soria y Zamora ocupan un segundo nivel, ambas por encima del resto de provincias de Castilla y León.

En la provincia de Salamanca las ayudas no podrán sobrepasar los porcentajes máximos sobre la inversión del 25% para grandes empresas, del 35% para medianas y del 45% para pequeñas empresas.

En las provincias de Soria y Zamora las ayudas públicas no podrán sobrepasar los porcentajes máximos sobre la inversión aprobada del 20% para grandes empresas, del 30% para medianas empresas y del 40% para pequeñas empresas. En el resto de provincias de Castilla y León la subvención máxima es del 15% para grandes empresas, del 25% para medianas empresas y del 35% para pequeñas empresas.

Hasta 2027

En el caso de proyectos con una inversión aprobada superior a 50 millones de euros los porcentajes máximos se fijarán conforme a lo establecido para los grandes proyectos de inversión en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. Este porcentaje de ayudas estará vigente hasta 2027 y sustituye al anterior que para la provincia de Zamora preveía subvenciones máximas del 10% para grandes empresas, del 20% para medianas empresas y del 30% para pequeñas empresas, es decir un 10% menos que las aprobadas ahora.

Hasta ahora era Soria la provincia más beneficiada, mientras Zamora se situaba al mismo nivel que el resto de provincias de la comunidad. Sin embargo la modificación del decreto hace que la más beneficiada sea Salamanca, seguida de Soria y Zamora y a continuación el resto de provincias.

Los criterios para poder aumentar las ayudas al desarrollo económico y la industrialización son que se trate de regiones ultraperiféricas, zonas fronterizas, zonas de transición justa en los espacios más desfavorecidos y zonas con despoblación.

Zamora está, con Soria, en el nivel máximo, al haber entrado como zona C no predeterminada, según el argot utilizado por la Unión Europea.

Cámara y Diputación luchan por más ventajas fiscales

Lo publicado este miércoles por el Ministerio de Hacienda “es la plasmación para todas las comunidades autónomas de la modificación de la directiva de ayudas regionales” del nuevo periodo de fondos comunitarios, en los que Zamora pasaba a ser zona C no predeterminada y por tanto, al mismo nivel de ayuda que Soria. Salamanca tiene un incentivo mayor pero es porque hay una norma según la cual dos zonas limítrofes no pueden tener una diferencia superior a 15 puntos, que es lo que le sucede con las portuguesas Vieira Alta y Norte.

El secretario de la Cámara de Comercio, Javier Díaz Rincón, explica que, además es importante que estas ayudas a la inversión, al establecimiento de empresas “se complementen con otra medida que permiten esas nuevas directrices, ayudas al funcionamiento, financiando gasto corriente en empresas situadas en Zamora, como pueden ser rebajas del 20% en las cotizaciones sociales”.

Esta es una reivindicación que están abanderando la Diputación Provincial de Zamora y la propia Cámara de Comercio que, de hecho, ha enviado una carta pidiendo una reunión con técnicos del Ministerio de Hacienda con el fin de conocer sus planes, ya que ya no existen las trabas europeas que hasta ahora impedían esta discriminación positiva de zonas desfavorecidas. En Zamora Europa permite ayudas al funcionamiento de las empresas en conceptos que van desde el gasto social al coste energético, aunque no va a ser fáciles de conseguir y requerirán un trabajo reivindicativo.