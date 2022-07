El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hablado con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska para que “la Guardia Civil refuerce en la provincia de Zamora las labores de vigilancia para que entre todos, y pido la colaboración de los ciudadanos, podamos detener a los que están chiscando nuestra vida, los que están acabando con nuestra manera de ser de forma tan terrible y tan terrorista”. Es lo que dijo el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, poco antes de visitar las zonas afectadas por el incendio de Vegalatrave, junto a la consejera de Familia, Isabel Blanco, la delegada de la Junta, Clara San Damián y el jefe de Medio Ambiente, Manuel Moreno.

“Asistimos ante algo desconocido, pero lo provoca la mano del hombre, no el cambio climático. La mano que intencionadamente chisca el monte y quema nuestras vidas. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no va a permitir que nos quemen la provincia de Zamora”, dijo el consejero.

“Algunos han querido referenciar en el cambio climático esta época que estamos viviendo y estamos sufriendo en la provincia de Zamora. Pero estamos viendo lo que ocurre: es el hombre con su mano el que está chiscando el monte, y eso no tiene que ver con el cambio climático”, señaló Carnero.

Matizó a continuación sus palabras, poniendo un ejemplo de cómo influye el cambio climático en la gravedad de los incendios. “El coche quemado el Rionegro quemó tres hectáreas, cuando lo normal es que hubiera quemado entre 500 y mil metros cuadrados. Eso pone bien a las claras que estamos ante una nueva situación de cambio climático que está conviviendo con lo que acontece de manera contumaz de que hay desalmados que chiscan el monte y están poniendo el peligro nuestras vidas, bienes y manera de ser”.

Por ello agradeció la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado peso les pidió que “extremen y refuercen en la provincia de Zamora con los medios oportunos y pertinentes para que tengamos controladas a estas personas que con su mano siguen haciendo el daño que vienen haciendo siempre”.

Era llamativa la ausencia de altos cargos de la Junta en las zonas de los incendios de Zamora desde que un grupo de personas increpara a la comitiva del presidente Mañueco en Villanueva de Valrojo. Pues bien, el Gobierno regional parece haber cambiado de estrategia y si la pasada semana el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, justificaba la ausencia de visitas del presidente Alfonso Fernández Mañueco y él mismo a las zonas afectadas por los mayores incendios que ha sufrido la comunidad en su historia porque estaban “para trabajar, no para hacerse la foto y hacer el paripé”, este lunes Carnero y la consejera de Familia visitaban el centro avanzado del incendio de Vegalatrave.

Una cercanía con los ciudadanos expresada por el consejero de Presidencia: “Estamos asistiendo a algo desconocido y el Gobierno de Mañueco va a estar con todas y cada una de las personas, de las víctimas y los municipios y pueblos afectados por estos hechos tan lamentables”.

Comprometió “presencia institucional de la Junta” en la misa por las víctimas y afectados de los incendios de Zamora, organizada por la diócesis en la Catedral para este martes a las ocho de la tarde.

Entre 1.600 y 2.000 hectáreas calcinadas y bajada al nivel 1 de riesgo

El incendio de Vegalatrave ha calcinado entre 1.600 y 2.000 hectáreas. El fuego se sospecha que fue provocado, “fotocopia del declarado hace seis años” y lo está investigando la Guardia Civil. El fuego ha bajado a nivel 1 y se encuentra estabilizado, sin llama, aunque muy vigilado sobre todo en las zonas donde lo pueden trabajar los bulldozer por si resurgieran focos, indicó el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, Manuel Moreno.

La línea de tren convencional entre Puebla de Sanabria y Zamora, cortada por el incendio, ya está abierta y los vecinos de seis localidades acogidos en Ifeza, en sus casas. La Junta no tiene aún una valoración de daños, aunque admite que las llamas han afectado a propiedades particulares. Desde luego, indicó Moreno, en un número muy inferior al que se hubiera producido si no llega a ser por la rápida actuación de los servicios de extinción. “Este fuego es muy parecido al ocurrido en Lober hace dos años” en el aspecto de los daños.

El impacto ambiental, menor que en anteriores tragedias

Los daños ambientales están aún por evaluar. La zona es agrícola y forestal, “no hay pinares de repoblación, ni grandes extensiones de encina y arbolado, tampoco hay montes de utilidad pública ni es red Natura 2000. Lógicamente los vecinos de la zona tendrán la percepción de que su pueblo y sus valores naturales son muy importantes, pero no tiene el impacto ambiental de otros incendios”, señaló Moreno.

“Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del fuego podemos considerar que el mal pudo haber sido muchísimo peor, porque pudieron haberse quemado más casas, haber más afecciones a infraestructuras privadas y gracias a la actuación de los medios de extinción de la Junta y las diferentes administraciones se hizo un trabajo más que bueno teniendo en cuenta las condiciones del viento y la malísima intencionalidad del que prendió el fuego”, señaló el jefe de Medio Ambiente.

Medio Ambiente se defiende de las críticas vecinales: “El operativo actuó con rapidez”

Frente a las críticas vecinales que indicaron a este diario que los medios de extinción tardaron dos horas en llegar a Vegalatrave y Losacio, los datos oficiales de la Junta indican que el primer agente llegó al lugar del fuego en siete minutos, la primera autobomba en 20 minutos y el primer medio aéreo en 25.

“Los vecinos tienen la percepción visual del fuego, pero los medios estaban apagando en el punto de inicio del incendio. Desde ahí a Losacino, que fue el primer pueblo amenazado hay tres kilómetros. El que los vecinos que están en el pueblo no vean un medio o no tengan la percepción que están trabajando no significa que no estuvieran, estaban y se movilizaron con la mayor rapidez posible”, señaló el jefe de Medio Ambiente, Manuel Moreno.

“Tuvimos la suerte de que el incendio de Losacio estaba tranquilo, tuvimos una disponibilidad de medios muy elevada y se movilizaron a la mayor brevedad posible tras el aviso”. Es verdad también que el incendio “tuvo un comportamiento muy rápido, muy virulento, como se podía prever de un día con vientos dominantes de 30 kilómetros por hora, con ráfagas de 50 kilómetros hora. La persona que prendió eligió muy bien el momento y la forma de prender”. En cuatro horas las llamas avanzaron ocho kilómetros y medio.