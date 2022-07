“El canto es un medio de conectar con los demás a través de la palabra y la música”

La cantante Nancy Fabiola Herrera toma parte en la gala lírica que abre el Festival Internacional de Ópera de Cámara Little Opera de Zamora el viernes, día 29, a partir de las 21.30 horas en la plaza de la Catedral. La mezzosoprano estará acompañada únicamente por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con la dirección musical de Miquel Ortega.

–¿Cuál es su primer recuerdo que vinculado con la música?

–Los boleros y rancheras que cantaban mi padre y mi madre en casa. Crecí con esa música, que adoro, y luego a los ocho años me pusieron en el conservatorio a estudiar piano. Ahí empecé a escuchar música clásica.

–¿Qué le impulsó a dedicar su vida a la lírica?

–Cuando a los 18 años al mudarme a Madrid para estudiar Turismo en la Escuela Oficial, y seguir estudiando música en Madrid, empecé a tomar clases de canto. A los seis meses de comenzar me fui de gira por tres meses con una compañía de zarzuela por Latinoamérica formando parte del coro. A la vuelta tuve claro que me quería dedicar al canto lírico.

–Usted cuenta con una amplia trayectoria, ha recibido numerosos premios y ha actuado en los teatros más importantes del todo mundo, pero ¿existe alguna receta para poder hacerse un hueco en este ámbito profesional?

–Creo que lo más importante es que tu llamada sea vocacional, te apasione y estés en continua superación. Requiere de todo tu ser el abrirte un hueco y es posible. Otro ingrediente fundamental es que tengas muy claro internamente qué es lo que quieres, te establezcas metas concretas y no te pongas límites. Hay que hacer un buen trabajo de autoestima todo el tiempo para no caer en "autosaboteos" y desarrollar con seguridad tu talento para encontrar tu identidad propia y ofrecerla a la humanidad. Requiere una gran disciplina y dedicación. Lo demás se va poniendo en tu camino y vas gestionando el paso siguiente a dar hasta llegar a tu objetivo. El reto siguiente es luego mantenerte.

–Usted ha recibido el premio Plácido Domingo e incluso ha trabajo con el maestro. ¿Qué tal la experiencia?

–Trabajar con él ha sido una lección siempre a muchos niveles. Es un artista único. Una fuerza de la naturaleza, con una voz e inteligencia privilegiadas. Una generosidad y calidad humana maravillosas, con un carisma que transforma el entorno en el que se encuentra. Es un privilegio haber podido colaborar con él en tantos proyectos. Trabajar con él es siempre un regalo. Es el mejor compañero y entrega absoluta en el escenario. Amable y cercano. Hace que saques lo mejor de ti.

–¿Qué supone para usted la música?

–La música para mí es vida y no concibo la vida sin música.

–¿Y el canto?

–Es una expresión vital de mi ser. Es un medio de conectar con los demás a través de la palabra y la música.

En las escuelas se debería exponer a los niños a todo tipo de estilos, incluidos la música clásica. Hacérsela cercana y divertida de aprender, por lo menos para en un principio poder apreciarla.

–Usted ha actuado por todo el mundo y también en España. Desde su perspectiva, ¿en nuestro país ha cambiado la concepción de elitismo asociada al bel canto de décadas atrás?

–Hay cambio, pero es muy lento. En gran parte por la falta de educación desde tempranas edades. En las escuelas se debería exponer a los niños a todo tipo de estilos, incluidos la música clásica. Hacérsela cercana y divertida de aprender, por lo menos para en un principio poder apreciarla. También está en los adultos en atreverse a ir a un teatro a experimentar en vivo la experiencia de una orquesta completa ó una voz lírica en directo. No hay que entender, sino sentir. La experiencia es muy potente y te suele enganchar cuando dejas los prejuicios a un lado. Es bueno también que los padres expongan a sus hijos a esta experiencia. Puede ser inspiradora y transformadora.

La zarzuela un género maravilloso, y en la mayoría de los títulos hay una muy buena combinación entre humor y drama, haciéndola asequible para público de cualquier edad.

–La zarzuela ¿representa un vehículo para introducir al espectador en el mundo de la ópera?

–Perfectamente. Te puede resultar mucho más cercana, en un principio, que la ópera por el solo hecho de ser en nuestro idioma. Más allá que como obra teatral-musical suele tratar de temas y ritmos reconocibles de nuestra historia y cultura. Es un género maravilloso, y en la mayoría de los títulos hay una muy buena combinación entre humor y drama, haciéndola asequible para público de cualquier edad.

–Usted está comprometida con este género. Explíquenos.

–Soy colaboradora de un proyecto maravilloso que se llama “Zarzuela por el mundo” que está haciendo una labor maravillosa en la formación y educación y que tiene como objetivo hacer más zarzuela y de calidad en el mundo.

–Por su experiencia, ¿qué se puede hacer para introducir a nuevos públicos en la lírica?

–Por ejemplo seguirla programando en festivales de verano, como el que tiene lugar en Zamora este fin de semana, con propuestas frescas muy bien hechas. Acercar a los niños a vivir el teatro desde dentro, conociendo cómo se prepara, experimentándolo de primera mano e involucrándolos en la historia de lo que van a vivir, entre alguna de las cosas. Adaptarla al leguaje actual y hacerla viral en redes, como muy bien hacen el mundo del pop ó el rock, entre otras cosas.

–Usted actúa por primera vez en Zamora inaugurando el Festival Little Opera que tiene ya una trayectoria de siete ediciones y que poco a poco se abre camino en el panorama nacional dando visibilidad a las óperas de breve duración. ¿Qué le parece la iniciativa?

–Me parece fantástica y que podrían adoptar como ejemplo muchas comunidades. Por eso me encantó la idea de participar en esta iniciativa. Es una manera maravillosa de acercar la lírica a todo tipo de público y que la experimenten en directo. Además de ser un vehículo para títulos maravillosos que por su formato más corto ó de cámara no se suelen programar en las temporadas líricas de los teatros tradicionales. También porque sirven de plataforma del talento nacional, que es mucho y bueno.

–Miquel Ortega dirigirá la gala lírica, de él ha cantado distintas piezas, al menos, en su recital lírico “Ensueños”.

–Sí, Miquel es un maravilloso colega, artista y amigo con el que he tenido la fortuna de trabajar desde muy temprano en mi carrera. Con él hice mi debut de “Carmen” en Sabadell, rol que luego canté por el mundo. A lo largo de los años hemos compartido muchos proyectos, entre ellos, el cantar sus maravillosas canciones y grabarlas o bien protagonizar su potente ópera “ La Casa de Bernarda Alba”.

–¿Qué nos puede decir de repertorio que podrá escuchar aquel que se acerque a verla en la gala lírica con la que Little Opera echa a andar este julio?

–Es un proyecto nuevo para Miquel y para mí porque nunca hemos hecho una gala de ópera juntos. Me hace mucha ilusión poder cantar por primera vez con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Es un proyecto hermoso y no muy usual para mí ya que siempre una gala de ópera suelo hacerla con más colegas cantantes y no sola. El programa que presentamos refleja un poco las arias más hermosas y representativas de personajes que he interpretado a lo largo de mi carrera, junto a piezas potentes y maravillosas que interpretará la orquesta sola. Mi objetivo es siempre llevar al espectador en un viaje de emociones a través de algunas de las páginas más bellas de la lírica. Es un programa que pueden disfrutar tanto los niños como los adultos. Espero que se unan a nosotros para disfrutar de una noche de música maravillosa.