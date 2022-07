Zamora espera un lleno inminente en los pueblos tras un inicio de verano “flojo”

La provincia confía en agosto para remontar un inicio de verano “flojo, muy irregular”. Esa es la esperanza del presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos), Óscar Somoza, que indicó ayer, en declaraciones a este diario, que las previsiones de superar las cifras de 2019 se han visto opacadas por “una serie de circunstancias” que han provocado que la segunda quincena de julio no haya estado a la altura de las expectativas.

El representante de los hosteleros zamoranos indicó que Zamora también se ha visto penalizada por una oleada de cancelaciones motivada por el incremento de los costes y por la reticencia de las familias a gastar de más en las vacaciones: “En algunos establecimientos se han cubierto las fechas, pero con una importante bajada de precios”, subrayó Somoza, que reconoció que el dinero disponible en los hogares “ha descendido notablemente” en los últimos meses.

Ahora, la esperanza es que agosto vaya mejor para todo el sector, y particularmente para una hostelería que suele verse reforzada por el aluvión de retornados que llega a Zamora para pasar unas semanas de verano en los pueblos: “Ojalá venga todo el mundo”, señaló Somoza, que lamentó, en todo caso, que la afluencia ya no es la misma que años atrás y que el periodo que la gente pasa en las comarcas se ha visto reducido en comparación con el pasado.

Sea como fuere, la previsión es que la provincia se vaya llenando progresivamente durante estas semanas para que muchos pueblos dupliquen o tripliquen su número de vecinos, y para que Zamora se acerque a las cifras de veranos anteriores, con 60.000 personas más que las que residen habitualmente en el territorio. Es decir, con la presencia de cerca de 230.000 personas en total mediado agosto.

El Año Jacobeo supone un acicate para la llegada de visitantes

El Año Jacobeo también supone un acicate para la llegada de visitantes a Zamora. Hoy se celebra el Día de Santiago pero, tanto antes como después de esa fecha señalada, la previsión es que la cifra de peregrinos sea mayor que en años normales. Ya en primavera, los albergues de la provincia habían detectado un repunte de la cifra de caminantes y ciclistas que pernoctaban durante su trayecto hacia la capital gallega. El propio de Turismo, Jesús María Prada, aludió en su día a la presencia de peregrinos extranjeros como elemento más destacado y reconoció que el movimiento por el Camino resulta esperanzador en el marco de una provincia que, si bien aún queda a una distancia prudencial del destino, se sitúa como una zona de paso de distintos trayectos. Hay que recordar que la provincia se encuentra en el tránsito de varios caminos, como el de Levante, el de Poniente, el Matritense, el Portugués, el Sanabrés y la Vía de la Plata. Por este último llegaron más de 4.000 peregrinos a Santiago de Compostela durante el año 2021, según las cifras oficiales sobre estas rutas. En total, Zamora cuenta con más de 500 kilómetros de trazado del Camino de Santiago, y más de cien localidades se sitúan como zona de paso de las rutas.

Los incendios dañan también a los negocios turísticos

Aparte del coste personal, social y medioambiental de los graves incendios que ha sufrido la provincia en las últimas semanas, la afectación ha alcanzado también al turismo, según Óscar Somoza, que reconoció la existencia de llamadas habituales de las personas que tienen pensado viajar a la provincia para hacer una pregunta muy concreta: “¿Eso está ardiendo?”. El responsable de Azehos señaló que, los que llaman, al menos reciben una información clara sobre cuál es la zona afectada por los incendios, que representa algo menos del 6% del total de la superficie de la provincia. “El problema está con los que no llaman”, recalcó Óscar Somoza. El representante de los hosteleros lamentó que informaciones como las que señalan que “Zamora arde” o “la provincia se quema” no ayudan a clarificar la situación para el turismo, y reclamó una mayor concreción en los titulares para evitar confusiones en torno a eso: “Se ha quemado una importante parte de nuestra tierra, pero no toda la provincia está ardiendo”, advirtió Somoza, que insistió en puntualizar esta cuestión.