Aparte del coste personal, social y medioambiental de los graves incendios que ha sufrido la provincia en las últimas semanas, la afectación ha alcanzado también al turismo, según Óscar Somoza, que reconoció la existencia de llamadas habituales de las personas que tienen pensado viajar a la provincia para hacer una pregunta muy concreta: “¿Eso está ardiendo?”.

El responsable de Azehos señala que, los que llaman, al menos reciben una información clara sobre cuál es la zona afectada por los incendios, que representa algo menos del 6% del total de la superficie de la provincia.

“El problema está con los que no llaman”, recalca Óscar Somoza. El representante de los hosteleros lamentó que informaciones como las que señalan que “Zamora arde” o “la provincia se quema” no ayudan a clarificar la situación para el turismo, y reclama una mayor concreción en los titulares para evitar confusiones en torno a eso: “Se ha quemado una importante parte de nuestra tierra, pero no toda la provincia está ardiendo”, advierte Somoza, que insiste en puntualizar esta cuestión.