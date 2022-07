La Asociación de lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer Zamora) ha presentado ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, las quejas por el deficiente funcionamiento del transporte sanitario, que está afectando a la calidad de vida de los pacientes renales, indicó su presidente, José Manuel Peláez.

Las personas con insuficiencia renal que necesitan diálisis tienen que acudir tres días a la semana al hospital y algunos necesitan ambulancia para acudir a este servicio. Pues bien "las ambulancias unos días recogen a los enfermos dos horas antes, otros días dos horas tarde. A la hora de entrada y a la hora de la salida también hay que esperar hasta horas, por lo que un enfermo que tiene tres o cuatro horas de tratamiento, se puede tirar nueve o más fuera de casa", indica Peláez.

Además "últimamente han traído unas ambulancias que seguro que han sido desechadas en otra comunidad y aquí se las han dado de paso. Muchas no tienen calefacción en invierno, ni aire acondicionado en verano, ya no andan. El peldaño para subir es eléctrico, la mayoría no funcionan, con la dificultad que eso conlleva a los enfermos para subir a la ambulancia".

José Manuel Peláez indica que se han presentado tanto reclamaciones individuales como escritos a las autoridades sanitarias, sin que por el momento se hayan tomado medidas para solucionar los problemas.