“Lo que no gestionemos los humanos en el monte lo van a gestionar las llamas”

La gestión de los montes es fundamental para evitar los incendios forestales catastróficos que han arrasado Zamora. Lo cree Mónica Parrilla (Valladolid, 46 años), ingeniera técnica Forestal y responsable de campañas del Área de Biodiversidad de Greenpeace España.

–¿Estos grandes incendios de Zamora se sospecha que son ya un reflejo del cambio climático?

–Más que sospechas ya es una certeza, ya que hay numerosos informes que alertan del agravamiento de las olas de calor, las sequías pronunciadas, fruto del cambio climático. En todos los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) figura que el cambio climático tiene una incidencia en la evolución de los incendios de altísima intensidad.

–¿En qué influye?

–Estos días, con las olas de calor se hablaba de cómo a las personas nos afectan las altas temperaturas hasta con muertes, con cifras escandalosas. La vegetación también sufre el impacto de esas temperaturas tan altas, se produce una pérdida de humedad, una sequedad del suelo y de la vegetación, que tiene como resultado un aumento de la inflamabilidad. Es decir, arden más fácilmente. Entonces, independientemente de la causa que origina el incendio, un rayo, una colilla o una quema descontrolada, tenemos una serie de causas que propagan el fuego.

–¿Por ejemplo?

–Estamos hablando de que nuestros montes tienen una clara falta de gestión forestal, una clara falta de actividades en el medio rural que mantengan ese paisaje mosaico, fragmentado, discontinuo, para que frene el fuego. Recordemos que España tiene tres cuartas partes del territorio en procesos de desertificación lo que quiere decir tierra seca, muy inflamable y además tenemos una planificación urbanística que no tiene en cuenta las zonas de alto riesgo de incendio forestal. La Ley de Montes obliga a que los municipios tengan planes preventivos y también obliga, por la directriz básica de Protección Civil a que tengan planes de emergencia local.

—¿Y la ley se cumple?

–Hicimos una radiografía desde Greenpeace y vimos que claramente se incumple. Igual que en los planes de emergencia local para hacer los planes preventivos, que es una asignatura no solo suspendida, sino completamente olvidada. Respecto a los incendios de Zamora escribí un artículo relacionado con el primero, el de la Sierra de la Culebra, porque, realmente, aunque la causa original fue el rayo, las declaraciones del consejero fueron nefastas. Venía a decir que bueno, frente a la naturaleza no se puede hacer nada. Y es terrible porque realmente en España tenemos un territorio cada vez más caliente, más seco, más inflamable y también más abandonado. Es fundamental que se acometan medidas urgentes porque lo que no gestionemos los humanos en los bosques lo van a gestionar las llamas de forma dramática.

–¿Qué pueden hacer los plantes de emergencia local?

–Cuándo hablamos de planes de emergencia local estamos hablando de esos planes de actuación no solo para mitigar las llamas sino también para prevenirlas. Es decir, que los municipios que están en el mundo rural tengan una cultura de lo que es el fuego, porque estamos en el Mediterráneo, y se caracteriza por un clima seco, con lo cual tenemos que gestionar las masas forestales para que no sean un auténtico polvorín. Efectivamente, tenemos a un tractorista que intentó acercarse a las llamas y está en un hospital. Precisamente ,los planes preventivos y de emergencia local lo que hacen es contemplar una serie de actuaciones e iniciativas ordenadas. Es importante recordar que los dispositivos de extinción tienen una prioridad, que es la salvaguarda de la vida, primero de las personas, luego de las casas, aunque estén ya vacías y por último el bosque. Por lo tanto en las primeras horas los planes de extinción son fundamentales para que un incendio se quede en conato de menos de una hectárea, como ocurre con el 68% de los incendios en España, porque la extinción es muy exitosa.

–Pero no todos se quedan en conato.

–Sí, vemos que en muy poquitos incendios se lía la que estamos viendo. Porque hasta hace unos años había 28 grandes incendios forestales en España de enero a estos días y ahora ya no me atrevo a decir una cifra porque el de Losacio se considera un incendio histórico a niveles de progresión de las llamas. Estaba escuchando unos datos de diez mil hectáreas por hora, que eso ya da un poco de miedo hasta decir las cifras. No me atrevo a decir ahora el número de incendios forestales porque la progresión es brutal, varía cada hora los que están afectando a distintas zonas de España y el número de hectáreas.

–¿Una de las conclusiones es que el actual modelo de prevención y extinción no funciona?

–No funciona porque prácticamente la totalidad de los recursos, del dinero, se va a extinción y lo que estamos viendo es que la extinción no resuelve el problema. Más aviones, operativos muy profesionales a pesar de que tienen unas condiciones terribles. El operativo de extinción debería estar durante todo el año para hacer trabajo preventivo.

–Limpiar el monte.

–No hablemos de limpiar montes, sino de gestionar montes. Gestionar montes, además, en una situación de máxima vulnerabilidad frente a la crisis climática y ambiental que vivimos es fundamental. Es muy difícil dar una sola receta para resolver los incendios porque es un asunto muy complejo. El 95% de los incendios están causados por el ser humano, con lo cual hay que atajar ese primer foco, ese primer inicio de fuego. Hay que seguir sensibilizando, concienciando, creando debates por ejemplo sobre el uso cultural del fuego, sobre todo en la región Noroeste de la que forma parte Zamora, además de Galicia o Asturias o León porque tienen unas condiciones similares de estadística. Cada vez hay menos días para realizar quemas autorizadas porque cada vez hay más días de peligro y riesgo de incendio, con lo cual ganaderos, agricultores se enfrentan también a una situación en la que no pueden quemar como lo hacían antes. Hay muchas cosas, muchos aspectos que acometer.

–Las autoridades restringen actividades para evitar riesgo de incendios, pero parece que consiguen lo contrario, que haya más combustible en el monte.

–Efectivamente hay que agilizar procesos administrativos, porque también desde el medio rural dicen que tienen muchas dificultades. Cualquier iniciativa necesita muchos procesos administrativos, hay que agilizarlo y priorizarlo y hay que priorizar también recursos económicos y medios para que realmente esos plantes preventivos de los que estábamos hablando no solo se escriban en un papel sino que se implementen. Hay pequeños municipios que pueden disponer de un plan preventivo y de emergencia local pero no tienen los recursos ni económicos ni de personas que no solo diseñen, sino que también implementen. Eso requiere mucha voluntad política para tener esos recursos. A nivel preventivo tenemos todo por hacer.

–Usted define los grandes incendios como un problema ambiental que se ha convertido en un problema de seguridad nacional.

–Totalmente. Cuando estamos viendo miles de personas desalojadas es algo espectacular. ¿En qué momento hemos visto estas cifras de desalojo? Cuando ha habido una guerra. Cuando un incendio llega a nivel 2 se movilizan recursos estatales como la UME (Unidad militar de emergencias) porque realmente hay un riesgo para la población. En Zamora se han movilizado los vecinos de 34 localidades y claro que es un problema de seguridad nacional. Lo que pasa es que no solo nos tenemos que centrar en la respuesta de Protección Civil, sino que el problema de los incendios forestales es social y ambiental. Y los incendios no son solo cosa de los pueblos, sino también de las ciudades, del comportamiento cívico en el monte.

De los incendios se dice que tienen memoria, porque cuando una zona queda arrasada por el fuego y se regenera matorral, se forman masas muy homogéneas, en las que el fuego progresa muy fácilmente

–¿El pino es culpable?

–Más allá de centrarnos en el pino, o el eucalipto en el caso de Galicia, lo importante es el tipo de masa forestal. Es decir masas forestales muy homogéneas van a propagar más fácilmente el fuego. Por ejemplo, de los incendios se dice que tienen memoria, porque cuando una zona queda arrasada por el fuego y se regenera matorral, se forman masas muy homogéneas, en las que el fuego progresa muy fácilmente. Cuando tenemos masas irregulares, estamos mucho más cerca de lo que es un bosque natural, tendremos distintas edades de los árboles y el fuego avanzará mucho más despacio. La gestión forestal tiene que ir ligada a este tipo de actuaciones.

En estos incendios que son completamente dramáticos e históricos las llamas nos están diciendo muchas de las causas y los problemas estructurales de nuestros montes.

–La Junta presume de tener la mejor gestión forestal de España, incluso certificada.

–Lo que dice la Junta de Castilla y León no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. No se sostiene. Siguen abanderando que hay medios suficientes cuanto los operativos de extinción están completamente exhaustos. El primer incendio de la Sierra de la Culebra era algo que se veía venir, se estaba alertando con una ola de calor brutal, con un monte completamente abandonado… Son palabras vacías, como está demostrando la realidad. Porque incendios va a haber, claro que va a haber incendios y va a haberlos por rayos. Incluso le diría que nuestro ecosistema necesita el fuego. Pero en estos incendios que son completamente dramáticos e históricos las llamas nos están diciendo muchas de las causas y los problemas estructurales de nuestros montes. Se puede seguir diciendo que todo va bien pero la realidad de la provincia de Zamora es realmente dramática. Yo creo que la clase política más allá de visitar las zonas afectadas ha de tener voluntad política para llevar a cabo realmente una gestión forestal de nuestros montes. Los operativos de extinción que son los testigos de primera mano, están diciendo que son incendios con un comportamiento destructivo y muy difíciles de apagar. Con los medios que tienen y unos incendios tan violentos y brutales puede haber más muertes. La Junta de Castilla y León está muy desfocalizada en sus argumentos.

–Este tipo de incendios, se dice, también ocurren en otros lugares, como California.

–Las realidades son muy distintas e incluso la propia estadística en España diferencia las regiones porque las realidades son distintas en nuestro propio país. Pero no está mal la comparación con California porque también es el bioma mediterráneo, es decir verano coincide con la estación seca, tiene ese paralelismo.

–Tenemos todo quemado. ¿Qué hacemos ahora?

–Después de los incendios forestales lo más importante es el control de los procesos erosivos de las superficies quemadas, asegurar la protección de los recursos hídricos, es decir, todo el control de las cenizas, que no vayan a acuíferos y recursos hídricos y no haya contaminación ni afección a la fauna piscícola ni un agravamiento de los procesos erosivos del suelo que es lo más importante para una regeneración natural. Hay que esperar también a ese regenerado natural e incentivar con dinero políticas que ayuden a la recuperación de las zonas y de su población afectada. Eso es lo más prioritario después de los incendios. Y luego tiene que haber una estrategia nacional para nuestros bosques, para asegurar que esto no llegue a estas situaciones de drama absoluto. Y queda mucho verano todavía.

Después de los incendios forestales lo más importante es el control de los procesos erosivos de las superficies quemadas, asegurar la protección de los recursos hídricos, es decir, todo el control de las cenizas

–Se está reivindicando el papel de la ganadería extensiva.

–Efectivamente el pastoreo y la ganadería extensiva ayudan mucho a la reducción de combustible que es el alimento del fuego, con lo cual efectivamente las actividades de ganadería extensiva y pastoreo dinamizan el medio rural y le ayudan a generar ese paisaje fragmentado, discontinuo, ese paisaje mosaico que ayuda no solo a dinamizar el medio rural, que es fundamental, sino a reducir la posibilidad de propagación de grandes incendios forestales.

–¿Por qué se habla ya menos de pirómanos y más de las causas profundas de los incendios?

–Cuando nos entrevistaban antaño las preguntas se localizaban mucho en el terrorismo ambiental, la piromanía, la causa inmediata, el origen del fuego, que es muy importante y también hay que acometerlo. Se hablaba de aumentar las penas de prisión y abordar la recalificación de los terrenos quemados. Durante muchos años los incendios se han estado tratando como un suceso que no se contextualizaba. El beneficio del uso del fuego enseguida lo asociaban los medios de comunicación al beneficio económico, terrorismo ambiental, recalificación de terrenos, etcétera, pero esto son cosas del pasado porque ha habido situaciones del pasado así.

–¿Ahora estamos en otro momento?

–Estamos en otro momento y se empieza a entender cómo influye el cambio climático, qué es la gestión forestal y la necesidad de gestionar nuestros montes más allá del nuevo avión de la UME, que también es muy importante. Pero no nos podemos quedar en la extinción. Necesitamos aumentar nuestra cultura relacionada con el fuego para que las personas que viven en una urbanización en el medio natural, una casa aislada o un pueblo sepan que han de contar con un plan de protección, que está marcado por ley pero nadie lo sabe. Tienes que asegurarte que tu tejado esté limpio, saber que las arizónicas que pone todo el mundo en el perímetro es lo más inflamable del mundo, hay que cambiar, hablar de pirojardinería. Hay mucha gente urbanita que ha ido a las urbanizaciones fuera, que se llama paisaje urbano forestal, como el que se ve a las afueras de Madrid. Hay urbanizaciones que están en una colina hacia arriba en la que ves que hay una continuidad de vegetación y como haya un incendio va directamente a las casas.