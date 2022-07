Gloria S. de Castro Prieto presenta, el sábado 23 de julio a las 20.00 horas, su última novela “Whisy” en la librería Ler.

–¿Cómo surgió esta nueva historia, la cuarta, de la detective Margot Taylor?

–La primera idea la tuve en agosto en 2017 y guarda relación con un coche aparece y lo sacan con una grúa del lago Michigan. En ese momento anoté el planteamiento en mi cuaderno, pues yo mis novelas las escribo durante los otoños e inviernos. Ese año comenzó su escritura y en ese momento acababa de llevar a mi vida Shoda, una perra teckel. De repente se me ocurrió incluir una perra en la trama, de tal manera que la detective se encuentra una perra abandonada en el puerto y se la lleva a su casa.

–Por lo tanto hay detalles autobiográficos de la convivencia con el animal.

–Sí porque iba aprendiendo a convivir con un perro al tiempo que escribía la novela. Hay un paralelismo entre Margot y Whisy y Shoda y yo. Lo que yo leía sobre la raza aparece reflejado en uno de los personajes de la novela. Fue muy divertido reflejar en Whisy todo lo que iba viendo en casa con Shoda. Un animal en tu vida aporta muchísimas cosas, en mi caso así ha sido. A mí Shoda me ha ayudado en una época un poco gris de mi vida.

–Habla del paralelismo de la llegada de Shoda a su vida y la de Whisy a la de Margot. ¿Es la novela que tiene más detalles personales de las que ha publicado hasta el momento?

–Lo único personal es el aprendizaje y la convivencia con la perra, el resto no.

–Whisy ¿es protagonista de la novela?

–En cierta manera sí. He escrito dos casos más de Margot en las que sigue apareciendo. La que escribí durante el confinamiento la estoy terminando de revisar y espero que vea la luz, si todo va bien, el próximo año. La siguiente es la que tengo ahora en barbecho. La acabé en marzo y la tengo que revisar. En diciembre me gustaría volverme a poner a escribir una nueva historia.

–¿Qué le ha hecho decantarse por la publicación en concreto de este caso?

–Creo que para leer esta novela hay que haber leído con anterioridad “Max Nardy”. Quien ha leído esa novela tiene que leer esta otra. El resto de novelas de Margot da igual el orden en el que se lean.

–En este cuarto caso de la detective Taylor ¿dónde ubica la trama?

–No sale de la ciudad de Chicago, por donde se mueve muy interesantemente. En esta nueva trama tiene mucha importancia tanto la parte superior de la ciudad como aquella parte más oculta, los túneles que me he inventado. Que la detective no viaje para mí ha sido complejo al igual que escribir un final sorpresivo.

–¿ Se ha permitido muchas licencias?

–No, realmente me he documentado mucho. Con respecto al sistema de túneles sé que existe, pero sí me he inventado un entramado complejo.

–Nuevamente las ilustraciones de la novela las ha hecho la zamorana Elena Ayuso.

–Todas las portadas tienen una continuidad y Elena conoce perfectamente a la detective y a Shoda. Para mí es la mejor porque lee la novela y luego estudia los detalles porque es una persona muy perfeccionista y minuciosa.

–¿Qué le ha brindado el personaje de Margot Taylor?

–Le debo el haber publicado mi primera novela que era el sueño que tenía desde niña. Me ha brindado la oportunidad de desarrollar a una mujer brillante, con mucha personalidad y que da mucho juego. Mientras que me dé la cabeza ideas seguiré escribiendo casos para ella.

–Sus presentaciones no suelen ser al uso. ¿Cómo será la que llevará a cabo en Ler?

–Habrá un invitado sorpresa al acto que lo presentará Elena Ayuso. Además en otoño quiero hacer una charla sobre la novela, pero ya en Salamanca.

–Hace unos meses presentó una comunicación en el XVIII Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca. ¿Qué tal fue la experiencia?

–Realmente maravillosa. Yo hablé sobre la mujer detective y gustó mi intervención. Fueron cuatro días muy intensos y tengo ganas de repetir el próximo año, de hecho ya tengo varias ideas en la cabeza.