El incendio que asuela Zamora está dejando imágenes que difícilmente serán olvidadas por los ciudadanos de la provincia y, posiblemente, del resto del país.

Hace a penas unos días, Ángel Martín Ballestero trataba de frenar el fuego, que estaba llegando a las casas de Tábara, las tierras y la gasolinera, con su tractor. Ante el cambio en el viento, sufrió graves quemaduras y fue atendido por un bombero, Pedro, y por el alcalde de Pozuelo de Tábara, Jesús Ángel Tomás Pino, quien recuerda que “todo sucedió en décimas de segundo. Subimos a Ángel al centro de Tábara, donde posteriormente lo recogió el helicóptero”. Desde ahí fue trasladado al hospital donde permanece ingresado.

El alcalde ha querido trasladar a los vecinos afectados la necesidad de ser cautos ante el fuego. Él mismo se ha visto varias veces en peligro por esta causa al no ser capaz de permanecer estático mientras ve como una casa arde.

No recuerda un verano igual y sostiene que los próximos serán aún peores que estos. “Ha cambiado el clima, hay mucha sequía, no hay ganado, ni gente en los pueblos. Desde la Junta de Castilla y León no nos dejan hacer absolutamente nada, no nos permiten podar, y este es el resultado”.

Prevenir durante el invierno

En lo referente a los medios, indica que sí ha habido un gran despliegue, aunque no podría haberse parado ni habiendo el doble de medios y equipos, si no que esto es algo que debería haberse evitado con antelación, con una buena previsión durante el invierno.

En cuanto a esto, asegura que “la forma de cuidar el monte durante el resto de año debería centrarse más en la población de los pueblos, que llevan generaciones haciéndolo. Todo dentro de unas medidas, pero las que hay actualmente no son viables”.

Reforestación

El monte se regenera de forma natural en poco tiempo

El coste de la reforestación también preocupa a la población zamorana. Jesús Ángel se inclina por no reforestar, únicamente limpiar la maleza y dejar los árboles, ya que “el monte se regenera de forma natural en poco tiempo”.

Se muestra completamente opuesto a la repoblación a base de pinos. Si bien, si pueden emplearse como una de las especies, no puede plantarse únicamente esa especie.

Consecuencias

Las consecuencias de este incendio se han sumado a las ya catastróficas ocasionadas durante el de junio y a las malas cosechas recolectadas durante el año. Lo que, en zonas donde se vive del monte y el campo, está generando graves problemas económicos para los vecinos de las zonas afectadas.

El alcalde indica que ahora toca volver a empezar en muchos ámbitos diferentes, siendo uno de ellos el del turismo, que había comenzado a ponerse en marcha.

Además, apunta a que si el invierno llega con muchas lluvias habrá más pérdidas que lamentar.