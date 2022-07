Domingo, 17 de julio. Comienza el incendio

Es domingo 17 de julio por la tarde. El Valle del Tera disfruta de una relajada tarde de verano como otra cualquiera, o eso es lo que a priori parecía. Algunos, en las fiestas de Aguilar de Tera, otros en los chiringuitos de nuestros pueblos. Sin embargo, ya bien avanzada la tarde, saltaba la noticia: un nuevo incendio forestal declarado en Losacio no solo amenazaba los montes zamoranos, sino que ya los estaba calcinando a una velocidad terrorífica. Tal era el avance de las llamas que, en apenas dos o tres horas, el cielo sobre Santa Croya ya dejaba ver esa imagen tan dolorosa de un sol eclipsado por una kilométrica nube de humo que no paraba de crecer.

Caía la noche y, con ella, llegaban los primeros pueblos desalojados, donde muchos de nosotros tenemos familia o amistades con los que compartimos la angustia de volver a vernos solos ante la imparable evolución del incendio. El tenue resplandor del sol cubierto por el humo se transformó en otra débil, pero más preocupante luz: las llamas ya se veían desde el Valle del Tera. Los grupos de WhatsApp solo hablaban de ello. Sabíamos que antes o después lo tendríamos al lado.

Todos, o casi todos, pasamos una mala noche. Apenas pudimos dormir, consecuencia del sofocante calor y la angustia de saber que, mientras yacíamos impotentes en nuestras camas, había personas arriesgando la vida, intentando controlar lo incontrolable.

Lunes, 18 de julio. Día de la evacuación

A pesar de todo, el lunes, como un día más, como tantas otras personas, me levanté para trabajar. “Un café y a funcionar”, pienso; sin embargo, todo pensamiento se vuelve difuso cuando, al abrir la puerta de casa, veo que el porche está cubierto por una incesante lluvia de cenizas. En ese momento, levanto la mirada y veo que la nube de humo que, el día antes aún parecía lejana, estaba ya encima de nuestras cabezas.

Ese día, por circunstancias, el reportaje tocaba en Santa Croya. Comenzaba un campamento de actividades lúdico-deportivas en el campo de fútbol. Se me encogía el corazón y a la vez me daba esperanza ver a los chavales disfrutar de una mañana de juegos, ajenos a una tragedia que no parecía tener un fin cercano.

Paralelamente, me llegan los primeros mensajes preguntándome: “Oye, Carlos, cuando te desalojan, ¿dónde vas?”; “¿Tú crees que nos desalojan?”; “¿Sabes algo?”. Uno, optimista por naturaleza, responde: “Ten preparada una mochila, por si acaso, pero no creo que nos desalojen”.

Son cerca de las tres de la tarde cuando llega la noticia. “Han desalojado Melgar”. El fuego es imparable y la tragedia, desmesurada. El aire poco a poco se tornaba irrespirable mientras no paraba de recibir fotos y vídeos de amigos que se han desplazado hasta escasos cien metros de las llamas y la idea del desalojo de Santa Croya de Tera comenzaba a sobrevolarnos. Guillermo, amigo y guardia civil, pasaba sus días de descanso en el pueblo de su vida, y decidió coger una máquina para intentar frenar el avance de las llamas. Él mismo fue quien, en un audio de apenas cinco segundos enviado a las 16:31 horas, afirmaba lo que ninguno queríamos oír: “Chavales, van a desalojar Santa Croya, estaos ya preparados”.

Y llega el momento en el que el tiempo se para. Sabes que tienes que irte, y que tienes que hacerlo ya, pero aun así te concedes unos minutos para mentalizarte mientras miras al cielo, con la rabia, la frustración y la impotencia que se siente en una circunstancia así. La confirmación oficial llegó cuando, de repente, las sirenas de los coches de la Guardia Civil comenzaron a resonar por las calles del pueblo. Pocos minutos después, el desesperado repiqueteo de las campanas de la iglesia seguía avisando a los cerca de 270 vecinos del pueblo de que teníamos que irnos.

Sin saber cuándo iba a volver, ni qué me iba a encontrar cuando lo hiciera, preparé dos mochilas y dispuse todo de lo que pude acordarme para irnos, pero aún faltaba alguien por venir. Atra, una pastor alemán de cinco años y que intentaba evitar la situación escondida detrás de su pequeña caseta de madera. Sus redondos ojos marrones parecían asustados, pero no pensaba irme de mi casa sin ella. Finalmente, con una pequeña recompensa conseguí cogerla en brazos y meterla al coche.

Mientras todos nos preparábamos para irnos, las llamadas y mensajes eran constantes. “Si alguien necesita una casa puede venirse a la mía, tengo sitio”. El Valle del Tera, como Zamora, es su gente. Una gente que, de nuevo, quedaba sola a merced de los elementos y que sabe que, si no nos ayudamos entre nosotros, no nos quedará nada.

Llega el momento de arrancar el coche y dejar atrás mi pueblo. Las lágrimas brotaban en mis ojos y perlaban mis mejillas mientras me sentía un cobarde por marcharme y no quedarme a defender mi pueblo de las llamas, pero había quien dependía de mí para salir de allí. A ese sentimiento de cobardía se une el de impotencia, de no saber cómo podría haber ayudado, mientras ganaderos y otros vecinos del pueblo ponían toda su maquinaria a funcionar para frenar la catástrofe.

Los autobuses salieron en dirección a Zamora para poner a salvo a cientos de vecinos que, angustiados, no podían evitar llorar ante la magnitud de la tragedia que amenazaba sus vidas, sus historias, sus campos y su tierra. “Al subirse al autobús, la gente está más pendiente y preocupada de que todos sus familiares estén bien, pero lo peor vendrá después, cuando lleguen y vean cómo ha quedado todo”, me comentaba Adrián, un amigo que tuvo que irse con su abuelo y su hermana pequeña en el autobús a Zamora.

Una hora después del desalojo de Santa Croya, nos llega la noticia de que el fuego ha llegado a las escuelas. La nave de Aszal, centro de recuperación y protección del Asno Zamorano-Leonés, ha sido consumida por las llamas. Por suerte, los animales fueron liberados y puestos a salvo a tiempo. Conforme pasaban los minutos, las pérdidas seguían tomando unas dimensiones nunca antes vistas, no solo en el Valle del Tera, sino en toda España. Una zona con un patrimonio natural tan grande, tanto vegetal como animal, como es el Valle del Tera, pasto de las llamas y abandonado a su suerte.

Seguidamente, me informan de que el infierno ha llegado a las bodegas. Esos pequeños lugares, con tantos años de historia, y en los que tantas y tantas veces compartimos recuerdos, momentos y diversión, y que solo quedaba rezar para que no se hundieran. Mientras seguían llegándome vídeos y fotos, cada uno más descorazonador que el anterior, tenía que cumplir con mi trabajo, aunque fuera desde el exilio. Me costaba articular las palabras y las frases para escribir dos noticias sobre juegos y deportes, mientras mi pueblo y mis recuerdos caían presa de las llamas; sin embargo, haciéndolo, pensaba, “aún queda algo de esperanza”. No sé si realmente me lo creía o era una forma de autoengañarme y mantener lo más alto posible mi ánimo y el de quienes me rodeaban.

Ya alojado en mi particular centro de acogida temporal, me asomé a la ventana y el corazón me dio un vuelco (uno más de tantos a lo largo del día) al ver que la nube de humo era perfectamente visible desde Benavente y las cenizas caían del cielo. Era como si la pesadilla me persiguiera allá donde fuera.

Uno de los días más largos de toda mi vida llegaba a su final, mientras cuatro amigos y yo convertimos un bar de Benavente en una embajada temporal de Santa Croya en la capital de la comarca. Juntarnos nos ayudaba a no pasar solos un trago tan amargo como el de haber dejado atrás nuestra vida, sin saber cuándo íbamos a poder recuperarla. Todos estábamos cansados, pero ninguno éramos capaces de dormir, pues no paraban de llegar las noticias y los vídeos de personas, muchos conocidos e incluso amigos y familiares metidos entre las llamas para evitar que consumieran sus casas por completo.

Martes, 19 de julio. Vuelta a casa

Tras una mala noche, durante la que apenas dormimos un par de horas, llegó el día que todos esperábamos que fuera el de la vuelta a casa. Desde el primer minuto, pasé el día pegado al teléfono, esperando recibir la noticia de que podríamos volver a casa a la hora de comer. Pasadas unas horas, la tan ansiada noticia llegó a las 13:00 horas. Se permitía el realojo de varias localidades de la zona de Tábara y el Valle del Tera.

El viaje de vuelta fue más tranquilo, sabiendo que volvía a casa. El problema llegó cuando, al mirar a lontananza, lo que antes era un verde monte, colmado de jarales y encinares entre los que jabalíes, conejos o perdices tenían su hábitat, se había convertido en un desolador paraje negruzco, inerte, destruido. Muchas son las pérdidas que esta catástrofe ha dejado a su fulgurante paso por el Valle del Tera, así como en Losacio, su zona de origen, y el Valle del Valverde, donde sigue haciendo estragos mientras escribo estas líneas.

Sé que la mía es una posición “afortunada”, pero se me hace imposible estar feliz por ello, sabiendo que tantas personas han perdido sus casas, su modo de vida, sus animales o incluso su vida en esta tragedia. Escribo esto sentado en mi casa, mientras al fondo veo el ennegrecido monte que uno de los mayores desastres de la historia de España ha dejado en Zamora y, mordiendo mi labio inferior para contener las lágrimas, veo cómo el humo sigue tapando el cielo sobre nuestra provincia.

No pretendo ser ventajista cuando digo que, si de algo hay que estar orgulloso, es del sentimiento de unidad del pueblo zamorano ante la adversidad, porque es una realidad más que tangible. Ni que decir tiene que, si no nos ayudamos entre nosotros, nadie lo hará. Zamora ha quedado vendida frente al fuego, por segunda vez en apenas un mes, y ya son más de 50.000 hectáreas arrasadas por las llamas en el que, sin duda, es el verano más negro de la historia de España en lo que a incendios forestales se refiere.

Mirar al cielo en Zamora ya no es un símbolo de esperanza, sino de incertidumbre, de rabia y de dolor por saber que todo se está perdiendo, que estamos muriendo y que parece no tener solución. La palabra “inextinguible” sigue resonando en nuestras cabezas y cada eco es una punzada a lo más profundo de más de 170.000 corazones que ahora mismo, laten como uno solo.

Zamora, con sus valles y sus comarcas, es su gente. No somos muchos, pero defenderemos lo nuestro con todo lo que tengamos.