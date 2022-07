Pese a la anunciada bajada en el coste de los carburantes, los precios de los carburantes siguen por las nubes tras la guerra en Ucrania. Por eso, la idea de buscar una gasolinera cercana y recorrer unos kilómetros para ahorrar en el llenado del depósito no resulta del todo descabellada.

Para localizar los precios de gasolina de las estaciones de servicio, buscadores como CasaCocheCurro.com facilitan en segundos conocer dónde están las gasolineras más baratas de Zamora, con precios actualizados a fecha de 19 de julio de 2022.

DIÉSEL

Las gasolineras más baratas de Diésel en Zamora capital:

Las gasolineras más baratas de Diésel en Zamora provincia:

GASOLINA 95

Lista de las gasolineras más baratas de Zamora capital en relación al precio de la gasolina 95.

Lista de las gasolineras más baratas de Zamora provincia respecto al precio de la gasolina 95.

BUSCADOR

Las diferencias de precios pueden variar en los surtidores de gasolineras de diferentes ciudades hasta 25 céntimos de euro por litro. Para un coche de gama media con un depósito con capacidad para 60 litros, la diferencia entre repostar entre una y otra puede llegar a los 15 euros en cada repostaje. Además, es posible saber cómo llegar a cada gasolinera con un simple clic y conocer así cuáles son las gasolineras cercanas y más baratas.

El comparador de precios de Casacochecurro.com ofrece la actualización diaria de más de 11.300 gasolineras por municipios españoles. Y los ordena según los más baratos en cada localidad y provincia de España.

Ahorrar gasolina: 5 trucos que nadie te había dicho

Con el precio del combustible disparado, cualquier forma de ahorrar gasolina es una buena noticia. Seguro que a estas alturas ya te sabes las típicas recomendaciones, por eso te damos unos consejos que seguro que no se te habían ocurrido, para pagar menos cuando te toque rellenar el depósito de tu coche este verano. Cinco trucos que funcionan para ahorrar gasolina:

¿Sabes lo que es la tira de goma trasera que arrastra en los coches más antiguos?

Si tienes edad suficiente como para haber tenido coche hace unas décadas, seguro que recuerdas esa banda elástica que todavía algunos vehículos arrastran desde el paragolpes. Un elemento más de la carrocería de los automóviles que quizá tenías tan interiorizado que nunca te has preguntado para qué sirve. Porque no, no es un adorno y nació con una función concreta. Y no, no era para evitar los mareos como rezaba la leyenda urbana.

¿Cómo pueden robarme gasolina?

Lo que hace unos años era un acto de gamberrismo callejero, a menudo perpetrado por grupos de jóvenes con más ansias de emoción que de pillaje, se ha convertido en un auténtico problema. Desde principios de año, las autoridades han detectado un incremento sustancial en los robos de combustible. Ante la subida imparable del precio de la gasolina y el diésel, son muchos los ladrones que han optado por pasarse al hurto del oro negro, un líquido codiciado en estas fechas veraniegas.