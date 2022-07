Desde el año 2017 se ha presentado una caída sostenida de lo que es la emancipación entre la población de entre 16 y 29 años, pero en el primer semestre del 2021 continuó descendiendo situándose en el 14,7%.

Tan solo el 12,7% de toda la población de Castilla y León son personas jóvenes, lo que demuestra el envejecimiento latente que existe en la comunidad. Y solamente un 4,9% son personas entre los 30 y los 34 años, lo que hace visible la emigración hacia otros lugares en busca de oportunidades laborales.

Este análisis ha sido presentado este martes 19 por la presidenta del Consejo de Juventud de Castilla y León, el portavoz del Consejo de Juventud de España y por Presidente el Consejo de Económico y Social en el Consejo Consultivo de Zamora.

El nivel de estudios es otros de los datos relacionados con la independencia de los jóvenes. La comunidad de Castilla y León destaca del conjunto nacional por el alto nivel de estudios. Todo esto es debido a la filosofía de continuar formándose constantemente y concretamente los estudios secundarios postobligatorios siguen siendo la categoría más extendida, existiendo un 37,2% de colectivo juvenil que han alcanzado este nivel formativo. Además, un 76% continúan estudiando una vez logrado este título. Tanto en la comunidad como en el resto del país, la población joven continua en el hogar familiar durante el tiempo que continúa formándose, ya que independizarse a otra vivienda acarrea una serie de gastos imposibles de asumir sin endeudarse. En España el promedio de alquiler es de 856 euros, una de las más altas de toda Europa por lo que deberían destinar el 82% del sueldo neto para la vivienda y en Castilla y León el 56,3%.

El coste medio de la vivienda por el alquiler es de 300,68 euros mensuales, sin contar otro tipo de costes. Asimismo, existe también una marcada desigualdad en el acceso de alquiler entre las provincias de la comunidad. Las ciudades con más afluencia universitaria tienen una renta mayor.

Otra particularidad es que el saldo migratorio interautonómico que obtuvo un balance negativo de 959 personas. Lo que conlleva que desde la crisis de 2008 se está dando un ciclo continuo de emigraciones hacia otras comunidades autónomas. El 12,1% de las personas nacidas en Castilla y León residían en el primer semestre de 2021 en otras comunidades.

Principalmente el colectivo juvenil emigra a la comunidad de Madrid, “que recibe todo el talento de Castilla y León”, confesó Sandra Ámez Sáez, presidenta del Consejo de Juventud de Castilla y León. Cada vez marchan más jóvenes fuera de la comunidad, el año pasado emigraron 2.700, aunque ha disminuido debido a la despoblación de personas en este rango de edad.

El acceso al empleo de la población joven entre 16 y 29 años en el semestre de 2021 fue del 35% reduciéndose 2,6 puntos en comparación con el semestre anterior.

Las mujeres tienen un mayor nivel formativo que los hombres

Todos los datos están desgranados por géneros. Las mujeres menores de 30 años se emancipan en mayor medida que los hombres de la misma edad. Un 18,2% las mujeres y un 11,4% los varones. En cuanto al nivel de estudios, las mujeres también tienen un mayor nivel formativo que los hombres, el 30% de las mujeres frente a el 21,9% de hombres. En el acceso al empleo no se ve reflejada ni la formación, ni la anterior emancipación. Las chicas jóvenes cuentan con un empleo remunerado y representaban el 31,1% frente al 38,7% de los chicos de la misma edad, siendo el trabajo por cuenta ajena la modalidad más habitual entre la población ocupada. También la parcialidad de las jornadas y la duración de los contratos preocupa, ya que cuatro de cada diez jóvenes no acumulan un año seguido trabajo en una misma empresa, por lo que no existe una estabilidad y esto complica el problema principal de la tardanza en la emancipación.

La contratación registrada de contratos temporales es del 92,7%. Para finalizar y adentrándonos en términos de pobreza y exclusión social, se ha alcanzado una tasa del 18,9% en 2020. El Observatorio de emancipación es un documento fundamental para entender la situación general de los jóvenes tanto en España como en Castilla y León. La emancipación es la posibilidad de los jóvenes de poder articular una vida autónoma que requiere de ingresos, de vivienda, de actividad empresarial y de estudios para poder lograr así sus propios objetivos. “Necesitamos políticas públicas de juventud para, desde y con la juventud”, concluyó Sandra Ámez Sáez.

Datos del país

En el panorama general de España se ha observado que es la peor tasa de emancipación de jóvenes desde 1998 con un 14,9%. “Los datos son realmente malos, porque los jóvenes de hoy en día tienen que vivir una situación de precariedad que no se veían casi en los últimos 20 años”, explicó Juan Gallo, portavoz del Consejo de Juventud de España.

Respecto al empleo las tasas siguen siendo de las peores de todo Europa, la tasa de paro juvenil actualmente roza el 30%. La temporalidad de estos trabajos es del 35% y la parcialidad el 45%, esto quiere decir que seis de cada diez poseen empelo y la mitad de ellos trabajan con un contrato temporal. “Los datos son crudos, pero hay que darlos”.