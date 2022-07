El zamorano Valentín Ferrero, que se llevó junto a sus compañeros de Los Lobos Manuel Zapata, Erundino Alonso y Alberto Sanfrutos (sustituto del fallecido José Pinto) el mayor premio logrado nunca en televisión en España (6,6 millones entre el bote y lo que llevaban acumulado por los 505 programas), vuelven a “Boom”.

El programa concurso que emite Antena 3 celebra esta semana, de lunes a viernes, una edición especial en formato Superliga en la que se enfrentarán por el sistema de clasificación y eliminatorias los mejores equipos que han pasado por el programa que son, además de Los Lobos, los Rockcampers (vallisoletanos, únicos que lograron el bote), EUP!, Las Extremis, Los Libérrimos y Los Dispersos.

Valentín Ferrero confiesa que el premio conseguido en el concurso televisivo “me ha cambiado completamente la vida. Antes de empezar con “Boom” andaba ahí a trompicones en la facultad y ahora vivo del premio. Me ha cambiado la vida sobre todo por la tranquilidad. Imagínate lo que es trabajar con un sueldo que no te permite vivir, las preocupaciones y el agobio. Ahora tengo la cabeza absolutamente tranquila y me permite disfrutar de la vida con la mayor serenidad”.

Lleva, eso sí, “una vida sencilla, dedicado a mi mujer y al nieto que tengo que es una cosa maravillosa, voy por él al cole o ayudo en lo que hace falta”. Valentín sigue cultivando su afición por el arte, ahora enfocado más a la fotografía que a la pintura o el vídeo montaje y está aprendiendo a tocar el piano.

“Si me ofrecieran aparecer en algún concurso me lo pensaría; tendría que ser una propuesta tan potente como la de Erundino con el Cazador, pero eso requiere mucho esfuerzo, porque tienes que dar un nivel”. Eso sí, la propuesta de liguilla de “Boom”, de una semana, le pareció muy buena idea: “La relación que tenemos con ellos es especial”. Y también la que mantienen con algunos de sus “rivales” de esta semana, como las Extremis o los Rockcampers .