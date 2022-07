La ola de calor deja a los comercios de Zamora sin stock de ventiladores

Hacer frente a las temperaturas de Zamora no está siendo tarea fácil durante la ola de calor. Por ello, son muchos los vecinos que se han desplazado a establecimientos de venta de electrodomésticos para adquirir ventiladores, aires acondicionados, climatizadores móviles y demás artículos similares.

Tiendas como Leroy Merlín han visto como sus ventas se disparaban, vendiendo un 146% más en productos de climatización móvil y ventiladores, respecto al ejercicio de 2021. Roberto Hernández, líder mundo de las secciones utilitarias, explicaba que se están quedando sin stock, como ya les pasó en la ola del mes de junio. Algo que también le sucedió a todas las tiendas y almacenes cercanos como el de Palencia o Valladolid. Sin embargo, ese mismo auge no es tan pronunciado en el aire acondicionado. Así, como en las piscinas y otros elementos y muebles de jardín, que obtuvieron su pico de venta durante el pasado y que los compradores mantienen desde entonces. Algo que puede apreciarse en el alto volumen de ventas de productos de mantenimiento de piscinas.

La empresa Tecnofar Zamora, de venta e instalación de aire acondicionado, también se encuentra desbordada por la cantidad de peticiones que están recibiendo para contratar sus servicios. El mes anterior recibieron un gran número de llamadas, pero muy alejado de las que están recibiendo ahora.

Electrovecar también han notado un notable aumento en la venta de ventiladores. No obstante, mucho más moderado en el de aires acondicionados. En la ola de junio no notaron ese aumento y, desde el establecimiento, explican que el motivo se centra en las temperaturas mínimas “durante la ola de junio la gente podía dormir, llegaba la noche y las temperaturas bajaban, refrescaba bastante. Sin embargo, en esta ola no, es de noche y sigue haciendo calor, en casa se necesita ventilador para poder dormir”.

En Euronics Zamora afirman que sus ventas han tenido un aumento repentino, incrementando en un 60% sus ventas entre aire acondicionado y ventiladores. También han observado un incremento en la compra de aire acondicionado portátil y climatizadores de aire. Como sucedía en los establecimientos anteriores, la venta de ventiladores es muy superior a la de aire acondicionado y, en concreto, la de ventiladores de pie.

En Carrefour se están quedando sin stock de ventiladores

En el supermercado Carrefour han instalado ofertas en ventiladores y ya se están quedando sin stock. Han notado una cantidad de ventas de ventiladores mucho mayor que en junio pero no un aumento demasiado pronunciado respecto del año pasado a este. En el aire acondicionado también han aumentado, pese a que la Junta ha cambiado los requisitos de instalación. En lo referente a las piscinas, no han apreciado un cambio sustancial.

El consumo eléctrico cambia los hábitos de compra

Entre los comercios de la ciudad se repiten las preguntas sobre la eficiencia energética y el consumo eléctrico de cada artículo antes de tomar la decisión de compra. Esta tendencia es nueva y viene provocada por la subida de los precios de la luz que lleva meses en cifras récord. Este es el motivo por el que la venta de ventiladores es superior a la de los aires acondicionados, puesto que el primero puede tener alrededor de 50w, mientras que el segundo llega a los 1500w, lo que se traduce en un incremento en la factura. Por el mismo motivo, otros artículos están haciéndose hueco en el mercado, como los climatizadores de aire, que hasta este año habían tenido un nivel de ventas más modesto. Pese a que la mayoría de los electrodomésticos ya cuentan con un certificado adecuado, los clientes han entrado en una nueva tendencia de compra. Si antes comparaban las prestaciones de diferentes marcas, la estética, tamaños o materiales, en este momento el elemento estrella es el que menor consumo energético tenga. Esto ha generado que los compradores opten por adquirir productos de un precio superior, pero que les generará un ahorro en la factura de la luz.