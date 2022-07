Max Verdié es mago mentalista e hipnotizador, ganador del Premio Nacional de Mentalismo, un show de ilusionismo psicológico que desafía la mente de los espectadores. El viernes 15 de julio estará de vuelta en Zamora, actuando en el Teatro Ramos Carrión a las 21.30 horas.

–¿Quién es Max Verdié? ¿Que te llevó a entrar en el mundo de la magia?

– Max Verdié es, y soy, mentalista e hipnotizador de espectáculo. Hace más de treinta años, su majestad el Rey Baltasar depositó en casa una aquea caja llamada “Magia Borrás”. Desde entonces, la vida ha sucedido: gracias al ilusionismo psicológico y la hipnosis vivo representando la ilusión de lo inexplicable y dando charlas tanto para otros ilusionistas como para público general. ¡Y en radio y televisión!

–¿Cómo definirías tus actuaciones?

–Son un intento íntimo y personal de buscar lo que el maestro René Lavand llamaba “la belleza del asombro”. Siendo sintético diría que trato de construir el mentalismo que a mí me gustaría ver. Hay que pensar siempre desde la perspectiva del espectador: el ilusionismo no tiene más soporte que su imaginación. Son ellos quienes crean esa belleza del asombro.

–¿Qué impacto crees que tiene en el público?

–En el ilusionismo en cualquiera de sus formas existen dos impactos: la emoción mágica (ese momento en que presenciamos algo imposible) y la emoción subyacente: todo ese conjunto de significados que van implícitos en la narración de ese imposible. El amor, el olvido, el anhelo, toda emoción sirve (como en cualquier arte) como vehículo de expresión y como fin en sí mismo.

–Hablas de encuentro entre ilusionismo psicológico e hipnotismo, ¿en qué consiste cada una? ¿cómo logras que converjan?

–La primera diferencia es clara: la hipnosis es un fenómeno psicológico real y el mentalismo o ilusionismo psicológico no, ya que es como decía Picasso “la sutil mentira del arte”. Como dijo el poeta, yo nunca miento, salvo cuando digo la verdad. La hipnosis puede emplearse en estos espectáculos como medio (por ejemplo, para añadir dramatismo a un efecto de mentalismo) o como fin (demostrando fenómenos hipnóticos reales durante el show).

–Eres amante de la poesía y el teatro clásico, ¿de qué forma se percibe eso en tus espectáculos?

–Ocurre de dos maneras. Una es explícita: uso libros y textos de poesía en el guión. Todo comienza con un fragmento de Walt Whitman y de hecho “el poderoso drama” es una expresión suya (“the powerful play”, del poema “O me! O live!”). Y por supuesto una implícita: todo el proceso creativo y de selección de repertorio que queda oculto al espectador.

–¿Has venido en más ocasiones a Zamora?

–Estuve antes del Apocalipsis actuando en el castillo y recibiendo e impartiendo charlas en los encuentros de Ilusionismo Arcano, una iniciativa del mago Paco González, un referente en ese área, gran profesional y por buena fortuna, amigo.

Los vientos de la magia me han llevado por toda España

–¿En qué lugares has actuado dentro y fuera de España?

–Los vientos de la magia me han llevado por toda España, permitiéndome ser cabeza de cartel en múltiples festivales: Valladolid Mágica, Cáceres Mágica, Extremagia en Badajoz, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Sevilla, etc. y algunos de sus soplos me han depositado muy lejos de casa: Portugal, Inglaterra, Japón y el país que me enamoró a ritmo de tango: Argentina.

Recuerdos hay muchos, pero las anécdotas espantosas son las mejores

–Has actuado en Europa, Asia y Latinoamérica, ¿qué lugares recuerdas con especial cariño? ¿puedes contarme alguna pequeña anécdota?

–Recuerdos hay muchos, pero las anécdotas espantosas son las mejores: actuando en Noda, un pequeño pueblo de Japón donde acudimos a entrenar con un maestro de artes marciales, estaba actuando para público japonés, hablando en inglés y con una traductora. Mi sensación era que estaba todo saliendo fatal debido a las barreras de ambos idiomas. Afortunadamente para mí, al bajar del escenario tropecé, caí sobre unas botellas de sakke y uno de mis compañeros tuvo la estupenda idea de gritar “¡Kanpai!”, la expresión para los brindis mientras me daba de bruces con el suelo. Todo el mundo se unió a coro y aprovechando el momento escapé para no volver jamás.

–Eres el ganador del Premio Nacional de Mentalismo, ¿has ganado algún premio más?

Si, he tenido la suerte de ganar algunos premios y distinciones: el Primer Premio Nacional de Mentalismo en 2019 y durante cuatro años seguidos la distinción de “Mejor Show de Hipnosis”. Lo importante de todo esto es saber que lo que hago llega donde tiene que llegar: al corazón más profundo de tu imaginación.

–¿Algún sueño por cumplir dentro o fuera de tu ámbito profesional?

– Poder vivir de actuar es un regalo por el que estoy agradecido de corazón a quien lo hace posible, que es el público. Dicho eso, me encantaría tener mi propio teatro en Valladolid, con el nombre que tuvo el que abrió mi bisabuelo con su hermano: Salón Pradera, demolido en 1968. Mientras eso llega quedan muchos escenarios que visitar y muchas mentes que emocionar. ¡Y así prosigue el poderoso drama!