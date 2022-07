Todas las provincias de Castilla y León registran precios superiores a los que presentaban en marzo. La mayor subida se ha dado en Segovia, con un aumento del 5%, seguida de Soria, con un 3,7% y en tercer Lugar Zamora, con un 3%.

Sin embargo, la provincia zamorana sigue siendo, junto con Ávila, la más asequible para alquilar porque sus rentas están situadas en 5,6 euros por metro cuadrado. En el caso de Segovia, vuelve a encabezar la lista, siendo la más cara para firmar un contrato de alquiler.

El alquiler en las ciudades

Las capitales de provincia siguen una tendencia mayoritariamente alcista, excepto en Soria, donde las rentas cayeron un 2,3%. En la ciudad de Zamora, la cifra asciende un 1,9% y, por el contrario, se convierte en la capital de provincia castellanoleonesa con el precio más económico del alquiler, 5,9 euros metro cuadrado.

Idealista se pronuncia

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha indicado que la subida de las rentas durante el primer trimestre de 2022 no representan una sorpresa para él ni para el portal inmobiliario. Señala que el encarecimiento viene dado de la reducción de la oferta disponible y de unas políticas de vivienda que no logran hacer aflorar nuevo producto en el mercado, si no todo lo contrario. Apunta que la prohibición de actualizar las rentas por encima del 2%, renovada hasta final de año, está “teniendo un efecto demoledor en el mercado” y que “pese a la subida de las rentas, en los mercados más tensionados, los precios todavía están por debajo de sus máximos históricos y es probable que se mantengan así”.

En lo referente a los valores nacionales, el precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 4,2%. A cierre del mes de junio de 2022, arrendar una vivienda en nuestro país tenía un coste de 11,2 euros por metro cuadrado, una cifra que es un 1,6% más elevada que la registrada al cierre del mes de mayo. 43 capitales tienen precios del alquiler más elevados que hace un trimestre. Teruel es la capital en la que más ha crecido el precio del alquiler durante estos meses, con un incremento del 13,8%. La mayor bajada se ha dado en la ciudad de Soria, donde los propietarios piden un 2,3% menos.

Lo más caro y lo más económico

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 17,2 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (15,7 euros) y San Sebastián (15,3 euros). En la parte baja de la tabla encontramos a Ourense y Zamora (5,9 euro en ambas capitales), Ávila y Ciudad Real (6 euros en ambos casos).

Las cuentas no salen

Pese a la actualización máxima fijada del 2%, la subida de los sueldos todavía es menor, y los precios siguen siendo un reto para buena parte de los españoles que se encuentran inmersos en la búsqueda de una vivienda de alquiler o que tengan que renovar sus contratos próximamente. Por otra parte, los precios en Zamora podrían suponer un factor beneficioso contra la despoblación.