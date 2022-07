Como homenaje al décimo aniversario de la muerte del poeta Agustín García Calvo, la dirección artística de Carlos Martín versionará el próximo fin de semana la historia del romancero tal cual cómo la concibió el dramaturgo en tres escenarios del Castillo. Los personajes encarnarán la leyenda del asedió en el año 1072 que sufrió Zamora.

La entrada costará cinco euros, se puede comprar anticipada por teléfono o por correo electrónico del Cerco o en taquilla una hora antes del comienzo de la función.

Esta no es la única representación teatral que se plantea: en el mes de enero el Ayuntamiento comenzó el contacto con todos los grupos de teatro aficionado de la ciudad, que van a ofrecer una visión particular de una leyenda que no es conocida por todos.

Versiones peculiares del romancero de Zamora

Las actuaciones se van realizar a partir del fin de semana que viene y a lo largo del verano, incluyendo septiembre y un par de obras también en octubre. Estas representaciones se llevarán a cabo a manos de los diferentes grupos teatrales muy conocidos en la ciudad.

La Tijera Teatro representará el 23 de julio “La Senda del Triunfo”, una adaptación del romancero en el que se deja ver las pasiones y los miedos de los personajes con una puesta en escena novedosa y con música en directo.

Atrezzo también formará parte del proyecto con la encarnación de “El barquero de Olivares” en las Aceñas, recordando con tristeza el pasado de a ciudad e invocando a algunos de sus antiguos habitantes.

La compañía teatral de Natus y Juan del Enzina colaborarán en la obra “¿Historia de una traición?” dándole principal importancia Bellido Dolfos dejando a la ciudadanía la incógnita ¿héroe o villano?

La propuesta de Capitonis Durii son un conjunto de rutas teatrales “A paso de gigante” que con los gigantes, cabezudos, títeres y actores de carne y hueso acompañan a la gente a los diferentes escenarios donde se desarrollarán escenas concretas del romancero y del Cerco de Zamora.

Por último, el grupo Fantasía trae la visión de este Cerco de la mano de los ciudadanos de a pie .

“Animo a todos los zamoranos a que salgan a la calle, que conozcan cada una de estas visiones, ya que ninguna les dejará indiferente”, aseveró María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura en la presentación de las Rutas Teatrales, acompañada de un miembro de cada grupo como representante en el Ayuntamiento.

“Esta celebración no es solo para los zamoranos que disfrutan y participan en las representaciones, sino también para todos los turistas que vienen a la ciudad a disfrutar , siendo esta una forma de atractivo cultural y que hará más visible la historia del municipio”, concluyó la concejala de Cultura.