La Junta estudia recurrir la sentencia que anula su plan de extinción de incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio estudiará la posibilidad de presentar un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que había admitido la demanda presentada por el CSIF para declarar nulo el plan de servicios de extinción de incendios aprobado en marzo por la Junta.

Desde la Consejería advirtieron de que “la sentencia, al igual que las otras dos dictadas respecto al mismo decreto, no es firme, y por ello no afecta a la vigencia y eficacia del mismo hasta que lo sean”.

La Consejería ofreció esta información después de que el CSIF diera a conocer este sábado una sentencia que, bajo su punto de vista, supone “un varapalo definitivo” para el área de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, responsable del decreto que contenía esta estrategia.

Los motivos de la sentencia

Los responsables del CSIF aportaron el contenido de la resolución judicial y apuntaron que, entre los argumentos para estimar su recurso, destacan que el plan de la Junta de Castilla y León “no establece plazos, no fija dotación de recursos económicos, no tiene en cuenta los incendios forestales y la figura del bombero forestal, no distingue entre funcionarios profesionales y voluntarios e invade competencias”.

Desde el CSIF incidieron en tildar de “demoledora” la sentencia y aseguraron que su contenido “profundiza en los motivos por los que el plan ni es asumible ni puede aplicarse”. “¿Qué más tiene que pasar, tras el reciente incendio forestal de la Sierra de La Culebra, para que el consejero se reúna con los representantes sindicales y aborde la extinción de incendios con seriedad y de manera global?”, se preguntó el sindicato.

En cuanto al asunto competencial, el CSIF incidió en que la resolución del TSJCyL asegura que el plan se extralimita en cuestiones como la distribución de parques de bomberos, tipología, organización o estructura. “Pasa por alto que el municipio ejerce competencias en materia de prevención y extinción de incendios”, apuntó el sindicato.

El CSIF aprovechó la coyuntura para cargar de nuevo contra la gestión autonómica en esta materia y para reclamar cambios urgentes.

La Consejería reivindica el plan

Más allá de la posibilidad de presentar un recurso de casación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León quiso aclarar, tras conocer el contenido de la sentencia, que “el plan sectorial aprobado por el decreto recurrido ha sido un importante revulsivo en el desarrollo de la estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la comunidad”.

Además, los responsables autonómicos indicaron que “la sentencia estima algunos motivos del recurso formulado en relación a la memoria económica de la norma”, y apuntaron que la resolución es “conforme con la posición de la Administración en cuanto a la singularidad y regulación específica del voluntariado de protección civil dentro de la figura genérica del voluntario, pero disiente del papel que se confiere a dicho personal en relación con la configuración y funcionalidad de los parques de bomberos tipos 3a) y 3b) del decreto”.