El Complejo Asistencial de Zamora se encuentra en estos momentos al 90% de ocupación, con 55 camas ocupadas por enfermos de coronavirus, indicó la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián. Son dos los pacientes COVID que se encuentran ingresados en la UCI. Los datos actualizados marcan una situación muy parecida a la que indicaban los oficiales de la última actualización, aunque en el caso de pacientes COVID ingresados en planta la presión asistencial han bajado, al pasar de 62 a 55.

Sin embargo la ocupación general del hospital está parecida, en torno a un 90% con 328 camas ocupadas de un total de 362, si bien en un momento dado hay capacidad para aumentar las plazas hasta las 395.

San Damián pidió mucha precaución a la población ante el aumento de los contagios que si bien suelen traducirse en casos con sintomatología leve, en ocasiones pueden producir enfermedades más graves.

Profesionales sanitarios

Además, en el caso de los trabajadores sanitarios el contagio de la enfermedad significa coger la baja y en estos momentos hay 96 en esta situación, lo que puede agravar la situación en unos momentos de falta de sanitarios y del disfrute de las vacaciones.

Son, por este orden, las enfermeras, los médicos y los auxiliares sanitarios los colectivos más afectados. En la mayoría de los casos actualmente contraer el virus no significa coger la baja, sobre todo si cursa con sintomatología leves, aunque hay que tomar precauciones para no transmitir la enfermedad. Sin embargo, el determinados colectivos, como es el caso de los sanitarios, un diagnóstico positivo en coronavirus significa que no pueden acudir a trabajar, debido a que están con personas vulnerables.

La Consejera de Familia, Isabel Blanco, indicó que las residencias de mayores están también sufriendo un aumento de casos de coronavirus, “como el resto de la sociedad”, aunque descartó que de momento se vayan a tomar medidas restrictivas de los derechos fundamentales, como pudiera ser impedir salir de las residencias o las visitas. Sí explicó que constantemente se están actualizando los protocolos para extremar las precauciones y evitar la propagación del coronavirus.

La aparición de variantes muy contagiosas está en la base del incremento de casos de coronavirus en Zamora y en todo Castilla y León.

Las próximas vacunaciones, para menores y dosis de recuerdo

La próxima semana, el Hospital Virgen de la Concha de Zamora (entrada por las consultas externas de la avenida de Requejo), acogerá la vacunación contra el coronavirus por el sistema de autocita y llamamiento los días 13 y 14 de julio.

El miércoles, 13 de julio, será por autocita para dosis de recuerdo de mayores de 18 años. Los interesados deben pedir la cita en la web de Sanidad de la Junta.

El jueves, 14 de julio, será por llamamiento para segundas dosis de niños menores de 12 que fueron vacunados con la primera dosis el día 19 de mayo. Será de 16.00 a 18.00 horas De momento Sanidad no está aplicando las cuartas dosis, que serán para mayores de 60 años y personas de riesgo. Se está pendiente de la decisión sobre qué tipo de vacuna se aplicará a estos colectivos, con el fin de que sea más eficaz.