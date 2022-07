El Mercado de Abastos de Zamora protagonizará una reforma necesaria y el cupón de la ONCE le traerá “suerte”. 110 años después de su inauguración este edificio tan emblemático de hierro, ladrillo y grandes vidrieras sigue siendo una parte fundamental de la economía local. Mejora la calidad de vida de la población y conserva la función principal de suministrar productos frescos a la ciudad. Por ello, se ha convertido en una referencia para quienes buscan este tipo de productos y una forma de atracción de turistas.

El Mercado de Abastos de Zamora protagoniza el cupón de la ONCE del 11 de julio, correspondiente a la serie “Tu eres importante”. Exactamente cinco millones de cupones promulgarÁn por toda España la importancia de este edificio que hace alusión a los productos locales de calidad.

Ese mismo día coincide con la celebración del día Mundial de la Población, lo que hace reflexionar sobre la demografía y la despoblación que se está ocasionando en nuestra provincia. Así pues, este mercado de abastecimiento se convertirá también en un símbolo de cercanía y proximidad a la ciudadanía y así conseguir que vuelva una tradición muy querida en la ciudad.

Reforma necesaria

La remodelación del edificio podría empezar en los próximos meses. El proyecto de ejecución de las obras ya ha sido elaborado por parte del Ayuntamiento de Zamora que lo aprobará definitivamente a lo largo de esta semana. Esto permitirá el funcionamiento del mercado temporal de la Plaza de la Marina durante el periodo de reforma, que tendrá a la disposición 30 puestos comerciales cuyas licencias se subastarán debido a que han sido muy demandadas por los industriales.

“Antes de Navidad se producirá el cambio. Esto significa que todo el negocio ya se podrá realizar en el mercado temporal” aseguró el concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco por suparte no sólo ha dado las gracias a este organismo y a la ciudadanía, sino que remarcó la relación de una institución como la ONCE con los mercados de abastos, ya que siempre han sido lugares en los que normalmente a sus puertas encontrábamos a los vendedores de cupones y por ser zonas que acercan mucho a los ciudadanos. Además, destacó la gran labor de estos durante la pandemia junto con otro sector como es el de la sanidad.

Con el cupón de la ONCE del próximo lunes se pretende revitalizar la demanda de nuestra producción local en el Mercado de Abastos.

El concejal de Turismo y Comercio, Christoph Strieder anima a la cuidadanía a que compre este cupón, porque cree realmente que traerá “suerte” a este nuevo proyecto que puede conseguir mejoras económicas a nuestra provincia.