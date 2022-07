La cita tuvo que suspenderse en 2020 por la pandemia, pero la Banda de Música de Zamora viaja con la misma ilusión que tenía hace ya dos años. Será una de las agrupaciones que el próximo 14 de julio participe en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, el más prestigioso a nivel nacional y uno de los más destacados del panorama internacional.

Por ese motivo, las últimas semanas han sido frenéticas, con ensayos de varias horas mañana y tarde —fines de semana incluidos— que han impedido a los jóvenes músicos disfrutar de sus primeros días de vacaciones de verano e incluso de las fiestas de San Pedro, como destaca el director de la banda, Manuel Alejandro López, quien asegura que “es un premio ya y todo un honor el poder llevar el nombre de la ciudad de Zamora a este certamen”.

Raíces musicales del país

Como el resto de los participantes, la banda zamorana interpretará “Portraits of Spain”, de Teo Aparicio Barberán, con el que se recorre parte de las raíces musicales del país. Respecto a la otra obra de elección propia, se han decantado por “Lake of moon”, del compositor belga Kevin Houben. “Se trata de una obra que tiene un nivel superior al exigido por las bases del concurso, por lo que tiene mayor dificultad”, advierte López. Esa es la razón principal de la intensidad de los ensayos, que comenzaron para este certamen a principios de año. “Elegimos esta pieza no solo porque se adapta al minutaje que se pide, sino porque además es algo muy diferente y la tenemos muy bien trabajada, mejorándola en las últimas semanas”, detalla el director de la banda.

Antes de viajar a Valencia el próximo 14 de julio, la Banda de Música de Zamora ofrecerá un concierto en el Teatro Ramos Carrión este lunes, 11 de julio, a las 20.00 horas, que les servirá de ensayo general antes del concurso, pues en el repertorio estarán estas dos obras musicales.