Marimba enchufada

No se considera un embajador de la marimba, pero reconoce que su carrera profesional ha estado marcada por este instrumento. Tanto que, recientemente, ha cerrado un contrato con la firma Adams, la marca más importante de percusión en la actualidad. Gracias a esta colaboración, Diego Rubio inicia una gira a partir de octubre que le llevará por todos los conservatorios profesionales de España. Un total de 22 ciudades donde ofrecerá una “master class” a los alumnos con su posterior concierto.

En Zamora, se tendrá la oportunidad este jueves (21.30 horas) de escuchar en exclusiva este nuevo repertorio, que mezclará el instrumento de percusión con la música electrónica. “Durante muchos años he interpretado el repertorio más típico de la marimba, que es música clásica, pero esta vez he querido desligarme y volverme más actual, con la música del siglo XXI”, apunta el zamorano, quien desarrollará un repertorio donde los sonidos electrónicos estarán en diferentes pistas de audio, una base muy interesante, pero sin hacerle perder a la marimba todo el protagonismo del concierto.

Nuevos sonidos

Se trata de un nuevo sonido que espera que el público sepa apreciar. “Es un programa al que la gente no está muy acostumbrado, aunque en los conservatorios es más habitual. Se trata de obras muy virtuosísticas y más complicadas. De hecho, es un repertorio muy difícil de interpretar, a lo que se le suma además microfonía, mezclas, ecualizacion…”, enumera.

Dentro del repertorio que está a punto de estrenar habrá piezas de John Psathas, uno de los grandes compositores del panorama internacional. “Contacté con él hace tiempo y fue muy generoso, tuve la suerte de que me permitiera introducir varias piezas suyas en mi nueva gira. De hecho, en el tour que comienzo en octubre tendré cuatro de sus obras y dos de ellas serán estrenos”, adelanta el percusionista.

Gran paso como profesional

Todavía en una nube por haberse convertido en un artista Adams, afirma que este acuerdo es un paso muy importante como profesional. “Es todo un honor y a lo máximo que puedes aspirar como músico. De hecho, cuando era pequeño, a todos los que admiraba eran artistas Adams”, asegura. La oportunidad le llegó gracias, en cierta medida, a los vídeos que subía a sus redes sociales durante el confinamiento. “Como tantos otros músicos, al no tener conciertos en ese tiempo, me dedicaba a grabar pequeñas actuaciones. El presidente de la compañía me vio y se puso en contacto conmigo. No lo dudé ni un momento cuando me ofrecieron este contrato”, afirma.

El mismo orgullo siente cuando está a punto de ponerse delante del público en casa, como le ocurre esta semana en el Teatro Ramos Carrión. “Para mí, tocar en Zamora es siempre un placer y un orgullo, por eso he querido empezar la gira aquí”, señala. “Iniciar una gira siempre es una fiesta, pero estoy todavía más encantado de que sea aquí, porque estoy seguro de que será una buena experiencia. De hecho, espero que, dentro de un año, cuando termine la gira, pueda clausurar también en Zamora”, aspira para finalizar.