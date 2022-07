Perplejo. Así se mostró el director general de Caja Rural de Zamora preguntado por su opinión sobre el Plan Zamora esbozado por la Cámara de Comercio, una de las entidades, junto con la CEOE, que abandonó la iniciativa de desarrollo Zamora 10, lo que supuso un auténtico agujero a la línea de flotación del proyecto.

"¿Qué opina del Plan Zamora de la Cámara de Comercio?. Con franqueza, estoy sorprendido porque entendía que Zamora 10 representaba esa unión que se ha procurado durante los últimos cinco años. Cuando se produjo la salida los motivos a los que se aludió fueron, por una parte, que ya no había proyectos, algo que en mi modesta opinión, me parece parco, dada la situación que tiene Zamora, que somos los últimos en la clasificación".

El segundo motivo de la salida de los empresarios de Zamora 10 fue "que no hacía falta unidad, que de forma particular o individual éramos más capaces, lógicamente, por eso se tomaría esa iniciativa, que de forma conjunta. Yo me he perdido en algún sitio. Porque he entendido siempre que la unidad es la que tiene que prevalecer, lo sigo pensando exactamente igual que el primer día que empezó Zamora 10".

Y eso, "a pesar de que la Caja Rural ha tomado la decisión de, a partir del día 31 de diciembre. dejar de tener el protagonismo que tiene. Lo único que ha hecho la Caja es intentar empujar en todos los órdenes y poner en marcha iniciativas de forma absolutamente libres con todos los empresarios, colaborar con todos los empresarios tanto los autóctonos como los que llegan, facilitando la financiación necesaria para que se produzca una mejora social y económica en esta provincia". En algunos casos, incluso, señaló Cipriano García, "exagerando el riesgo que la caja puede acometer para intentar que los productos salgan adelante". "Yo respeto, y la Caja por supuesto", lo que haga la Cámara de Comercio, "y estoy seguro de que los empresarios tienen claro cual va a ser el futuro, las iniciativas para poder acometer los próximos proyectos. Seguimos respetando la idea de los empresarios y de los zamoranos y esperemos que sea de unidad porque es la única manera que yo concibo, dentro de nuestra situación, de que pueda mejorar la situación que tenemos".