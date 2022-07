Los hay de infinidad de colores y tamaños, y los habrás visto cientos de veces en los lavabos de las obras. Su nombre tampoco está claro aunque todos los niños los llaman "tubos", sin más complicaciones. Es la nueva absurdez que triunfa entre los más pequeños, también en Zamora, donde puedes encontrarlos ya en un montón de puestos y tiendas.

Aunque su aparente función no es ninguna, una vez que tienes uno en la mano te das cuenta de que opciones le sobran: estirar, encoger, unirlos entre ellos, hacerles formas, jugar a las espadas o, simplemente, tenerlo en la mano como un juguete más.

Los precios

Sus precios varían en función de la longitud y grosor del tubo: desde los 2 euros del pequeño hasta los 4 del grande sin pasar por alto los 3 euros del mediano. Si quieres unirlos entre ellos, tienes que tener en cuenta que solo encajan los tubos del mismo tamaño, todo un hándicap para aquellos niños que han querido tener uno de cada tipo.

¿Antiestrés?

Los nuevos tubos son, de alguna manera, los dignos sucesores de los "pop it", esas pompas de silicona a colores que arrasaron el año pasado. Siguen aún de moda, ya que raro es el niño que no tiene uno entre sus juguetes. Cada día hay una nueva modalidad de "pop it": desde formas de todo tipo hasta útiles como estuches, bolsos e inclusos parchises.

¿Tuviste un "spinner"?

El éxito de los tubos todavía está lejos del de los "pop it" y aún están muy lejos del furor por los "spinners". ¿Los recuerdas? También se engloban dentro de los juguetes antiestrés para regular la ansiedad y ayudar a la estimulación de menores, incluso los que padecen trastornos.