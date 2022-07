“Estoy todavía como en una nube porque me parece increíble haber sido el artista callejero más votado”, comenta Luis Antonio Pedraza quien ha arrasado en las votaciones para participar en la octava temporada de Got Talent España. El músico que toca la flauta de tres agujeros y el tamboril ha logrado el 13% de los votos registrados, un total de más de 55.000, frente al segundo puesto que lo ocupan Aroca Magic de Córdoba, Javier García de Jaén y Drumshow de León, quienes están empatados con un 6% de los respaldos populares cada uno y a una diferencia de siete puntos porcentuales del zamorano.

El músico conoció que era una de los diez primeros “minutos antes de actuar en el Feria del Ajo el día de San Pedro, pero no podía decir nada hasta que la cadena no lo comunicara de manera pública” y puntualiza que “solo me dijeron que estaba entre los diez artistas más votados, no me dijeron que fuera el más votado”. Toma aire y prosigue. “Le agradezco a la gente que me ha votado su confianza, pues han creído que la música que yo hago puede tener cabida en un programa de televisión nacional”.

Luis Antonio Pedrada detalla que durante las semanas que el público pudo votar y elegir a los diez artistas entre los 52 que representaban a todas las provincias de España “colgué en mis redes sociales un vídeo cada dos días pidiendo el voto porque me hacía mucha ilusión el proyecto, pero una cosa es eso y otra cosa es conseguir tantos votos… estoy realmente todavía un poco en shock”, se sincera.

El zamorano, que lleva más de 25 años tocando la flauta y el tamboril, que se ha subido a escenarios por toda España ya sea de manera individual como en su vertiente de integrante de La Musgaña, indica que el respaldo logrado supone apoyar y dar visibilidad “a un instrumento propio de pastores de Zamora” y remitiéndose al ranking “la España vaciada está llena de talento porque entre los diez primeros están también artistas de Palencia, Salamanca y León”.

El seleccionado cree que “la música tradicional vuelve a estar de moda” y argumenta: “Hace varias décadas Hevia y Carlos Núñez la pusieron en boga y ahora se ha producido el fenómeno de Tanxugueiras, tres chicas formadas en la música de raíz, y quizá la gente está más receptiva a este instrumento de origen pastoril”.

Al ser el artista callejero más votado Luis Antonio Pedraza pasa directamente a los cuartos de final del popular concurso televisivo y actuará en directo ante el jurado, integrado en esta edición por Risto, Edurne, Dani Martínez y también por Paula Echevarría. “Ahora tengo que pensar mucho qué haré cuando me enfrente al jurado”. “Tengo que pensar muy bien la actuación en directo”, enfatiza consciente de la responsabilidad que tiene ante sí. “Para mí el presentar este instrumento a un programa nacional era ante todo un reto personal al que me enfrento yo en solitario”.

Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, Luis Antonio Pedraza ha publicado cuatro discos en solitario y ha colaborado en doce grabaciones dedicadas a la música tradicional y a la música folk. Forma parte del grupo La Musgaña y a lo largo de su trayectoria ha colaborado en directo con numerosos músicos y formaciones, entre otros, Kepa Junkera, Joaquín Díaz, Luis Delgado, Vanesa Muela, Xabier Díaz o bien Garikoitz Mendizabal, Raya Real, Luar na Lubre, Paulo Meirinhos, Candeal o Fetén Fetén sin olvidar sus actuaciones con bandas de música, orquestas sinfónicas o bien alardes de txistularis.