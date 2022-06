Un zamorano exige a Sacyl un sistema para saber cuánto tardará su operación

La problemática que sufre la provincia de Zamora con las listas de espera quirúrgicas ha obligado a mover ficha al Procurador del Común, que ha reclamado a la Junta de Castilla y León que habilite un sistema para que los pacientes tengan cumplida y actualizada información sobre el lugar que ocupan y su evolución con el paso del tiempo. Precisamente, ha sido la denuncia de un ciudadano de este territorio la que ha motivado esta resolución del defensor del pueblo, que además ha exigido la adopción de las medidas oportunas para evitar dilatados espacios de espera. En el Complejo Asistencial de Zamora, de acuerdo con los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, existen 1.529 personas pendientes de intervención quirúrgica.

Como en todos los ámbitos de la sociedad, la pandemia del coronavirus ha provocado un auténtico agujero sin fondo en las listas de espera quirúrgicas de Zamora. La crisis del COVID-19 ha afectado al sistema de citas y eso ha generado cierta preocupación al Procurador del Común. “Si ya era necesario abordar este problema de forma urgente, ahora deben tomarse medidas extraordinarias a tal efecto, habilitándose todos los medios personales y materiales necesarios y disponibles”, apunta en su reciente resolución.

Además, el defensor del pueblo ha mostrado su disconformidad con los criterios de priorización en las listas de espera. “El hecho de que la situación clínica o social permita una demora relativa no significa que los pacientes no vean seriamente alterada su vida diaria e incluso laboral, y alterada su estabilidad emocional a la espera de una intervención”, advierte. Por ello, la petición es para arbitrar todos los medios posibles, tanto los personales como los materiales, para agilizar la reducción de las listas de espera y recuperar el tiempo en que se han visto paralizadas o limitadas debido a la pandemia del coronavirus. En el caso de Zamora, se trata de una lista de espera de 1.529 personas, de las que 1.431 se encuentran en situación de espera estructural, 93 son pacientes transitoriamente no programables y cinco están en espera tras el rechazo de centro alternativo.

El tiempo medio de espera en la provincia de Zamora es de 52 días. Una cifra que es mucho menor que los 139 días de Castilla y León.

La provincia suma más de 1.500 pacientes que aguardan intervención

Traumatología es la especialidad con mayor lista de espera quirúrgica en el conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León, con 15.062 personas que aguardan una intervención. De ellas, casi 13.000 son pacientes en espera estructural. A esta especialidad se le suma Oftalmología, con 10.398 ciudadanos esperando la operación y Cirugía General y Digestivo, que acumula 10.210 pacientes. Las más ligeras son Dermatología, con una lista de espera de apenas 213 personas en toda la región, Cirugía Maxilofacial, con 366 pacientes y Neurocirugía, con 937, siempre por debajo del millar.

El Procurador del Común ha alertado de esta situación y ha defendido que la administración debe “regular adecuadamente la información de los pacientes sobre su situación en las listas de espera y la evolución de las mismas”, con el fin de que los interesados “puedan controlar la gestión que se realiza de ellas como una manifestación, no solo de transparencia, sino de un adecuado uso de los recursos públicos”. En este sentido, el defensor del pueblo ha señalado que, “pese a la información reiterada que se da por parte de la Consejería de Sanidad, no resulta fácil para los usuarios conocer su estado en las listas de espera.