“El humor también puede ayudar en los momentos más difíciles”

Viajar por la Vía de la Plata en pleno incendio de la sierra de la Culebra y en fechas cercanas a su actuación en el Ramos Carrión (domingo, a las 20.00 horas) le ha hecho tomar la decisión de donar parte de la recaudación de la venta de entradas a ayudar en esta tragedia. El humorista asturiano Joaquín Pajarón reconoce la importancia del mundo rural y el gran mazazo que ha supuesto para la provincia este incendio.

–Llega a Zamora en un momento complicado para la provincia.

–Es muy duro, me enteré de lo que estaba ocurriendo en pleno viaje por la Vía de la Plata. Recordé que este domingo actuaba aquí y el humor en momentos tan duros puede resultar difícil, pero pienso que siempre puede ayudar. Nunca es un mal momento para echar una sonrisa y hacer un paréntesis. Además, se me ocurrió que la única forma que tengo de agradecer a la gente que ha podido pagar una entrada para verme o aquella que me sigue en redes sociales de Zamora y alrededores es donar todo lo que se genere con las entradas vendidas tras el incendio y que se utilice para repoblar, comprar alimentos o ayudar a los animales. Yo soy muy asturiano, pero no podemos ser tan cafres de cerrarnos en nosotros mismos sin importar lo que ocurre al lado, porque aquí en Asturias también hubo y por desgracia habrá incendios y necesitaremos también nosotros el apoyo de la gente.

A nadie le viene bien una pandemia, salvo a esos cuatro que se enriquecieron

–¿Uno se solidariza más con esta catástrofe cuando también pertenece al mundo rural?

–Yo soy un defensor acérrimo del mundo rural, no puedo renegar de mis raíces, mi familia es de pueblo y trabajó en el campo, mis mejores recuerdos de infancia son de allí y ahora vivo en uno. El sector primario es fundamental, se comprobó con la crisis del COVID. Con el incendio de Notre Dame hubo decenas de especiales en los informativos y, aunque fue una catástrofe, porque es historia y cultura, que se queme lo que nos da de comer, donde vive tanta gente humilde, trabajadora y luchadora, es más noticia todavía, sin olvidar la flora y la fauna de la zona. A las grandes organizaciones se les llena la boca con el cambio climático, pero si hay alguien que cuida por todo esto es el mundo rural. Los políticos deberían hacerse menos fotos con vacas cuando hay elecciones y otorgar más ayudas. No quiero politizar nada de lo que hago, pero la política siempre está ahí y algunas provocan que la gente se vaya de los pueblos, aunque prefiriera quedarse.

–“En demasía”, el espectáculo con el que llega a Zamora, estaba en pleno éxito cuando llegó la pandemia. ¿Cómo le afectó esta situación?

–A nadie le viene bien una pandemia, salvo a esos cuatro que se enriquecieron. Fue una faena, porque arrancó con mucha fuerza, con actuaciones llenas. Traté de amoldarme a la situación durante el confinamiento, cuando la gente estaba en casa, para no perder el contacto, generando mucho contenido y luego volvimos con fuerza a Santander, León, Madrid, Bilbao o Pamplona. Ya le queda poca vida a este espectáculo y estoy muy contento. Me gustaría que también funcionase en Zamora y que la gente se riera como lo están haciendo en otros sitios y que regrese el próximo año con mi nuevo espectáculo para comprobar que en todo lo calcinado ahora, está saliendo un poco de verde.

–¿Se entiende el humor asturiano en el resto de España?

–Sobre todo de Madrid para arriba. Se entiende porque al final se habla de cosas muy cotidianas que pasan en todos los sitios. Es verdad que las expresiones pueden ser de la zona, pero se comprenden. Además, Zamora tiene muchas cosas parecidas a Asturias, nos une mucha historia, al igual que con Galicia y Cantabria. Lo bueno que tiene esto del humor es que ves en seguida la reacción del público. Si cuentas un chiste y no escuchas las risas, es que no funciona.