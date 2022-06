Los comercios de Zamora inician la escalonada temporada de rebajas

Las rebajas de verano están apareciendo ya estos días en las tiendas zamoranas. La desaparición del periodo oficial de rebajas, que solía comenzar a partir del 1 de julio, debido a los vientos liberalizadores, hace que la temporada de descuentos se produzca de forma más escalonada, aunque se considera que la mayoría de los comercios optará por iniciarlas a partir de esta misma semana.

Otros, indicaron a este diario fuentes de Azeco, la Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio, esperarán al 1 de julio, que solía ser la fecha tradicional de comienzo de las rebajas.

Las perspectivas de los comerciantes son que pueda vivirse una campaña de rebajas, sobre todo el sectores como el textil y calzado, similar a la del año anterior, 2021, aunque a nadie se le escapa que hay un factor que crea mucha incertidumbre, la inflación, es decir, la subida generalizada de precios que afecta al bolsillo del consumidor sobre todo el alimentación y carburantes.

En análisis de Azeco es que la inflación “se está convirtiendo en estructural, ya que la subyacente está por encima del cuatro por ciento. O sea que no es solo la gasolina o la electricidad. Y nos preocupa que esta inflación, esta escalada de precios, no viene dada precisamente porque se esté dando un fuerte crecimiento económico, lo que en términos técnicos se denomina estanflación. Es decir, no se debe al crecimiento económico o el incremento de la demanda”.

Se trata, por tanto, de una situación económica compleja, en la que resulta difícil determinar cuál será en comportamiento de los compradores.

Una dificultad más que se une a las derivadas de la reconversión del sector comercial por las nuevas fórmulas de venta online o el incremento de costes derivado de la guerra de Ucrania.

Oportunidades

También es verdad de que “a pesar de este escenario, las rebajas tienen una función fundamental ya que son una oportunidad para toda la ciudadanía de conseguir productos primera calidad a precios rebajados”.

El nivel de ahorro de las familias generado por la pandemia y las ganas de moverse que tiene en general la sociedad después de dos años de restricciones son factores también favorables a que se pueda concluir una buena temporada de rebajas.

Cierres del comercio en San Pedro

Por otra parte, el comercio de Zamora abre en general todas las tardes de San Pedro, con solo dos excepciones, que son las de alimentación cuyos trabajadores tiene libre la tarde del día 28 y el sector de metal comercio y metal industria, que cierra las tardes de los días, 24, 25 y 28.