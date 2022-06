Los vecinos de Villardeciervos comienzan a presentar las reclamaciones por daños

Los vecinos de Vilardeciervos y Cional comienzan a presentar las reclamaciones por los daños provocados por el fuego en las propiedades particulares, principalmente de repoblaciones forestales y explotaciones agropecuarias.

Varios vecinos se acercaron ayer hasta el Ayuntamiento donde se están recogiendo los datos de las fincas afectadas. Socorro Fernández es una de las directamente afectadas “se me quemaron los pinos y los castaños”.

Esta mujer no abandonó su casa durante la evacuación “se me hubiera marchado se me hubiera quemado la huerta al pie del pajar”. Entre las tierras afectadas está tres fincas en Valdesivoso”. Socorro no es ajena al sentir general “no se hubieran quemado pero solo mandaron una parte de cuatro y se reaccionó muy tarde”.

Así se expresa una mujer que estuvo echando agua con la manguera en la huerta “riega que te riega” para no facilitar el avance del fuego a su pajar. Concepción Román afirma que es una tristeza “es el pulmón más grande de España. Aquí respirabas aire, había gente que venía enferma que se recuperaba”.

Todas las personas evacuadas de Villardeciervos agradecen el trato que se les brindó en Camarzana de Tera “se nos trató muy bien” pero la evacuación fue tan súbita que “salimos sin medicinas, sin insulina sin pastillas del corazón”. El mismo reconocimiento por el trato es extensivo a Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja. Llegó un momento en que “el pabellón se masificó y las personas mayores ya no estaban en condiciones”.

José Antonio Devesa hace cálculos de los daños, una hectárea aproximadamente de pinos y castaños, estos últimos eran ejemplares en plena producción unos 30 ejemplares de 60 años aproximadamente. Se tardará más de una década para ver producir de nuevo los castaños, porque está claro que las repoblaciones de este árbol autóctono es una de las primeras acciones de los vecinos. Los pinos ya es otro tema.

Pedro Fernández y Débora Martínez comparecen también en el Ayuntamiento con una cifra cercana a las 260 colmenas. Los parajes son El Caño, El Valle y El Robledo. En Valdecoso se quemaron la mitad, mientras que se salvaron las de La Canilla, Los Morteros y otro enclave más. De momento, los apicultores no pueden mover las colmenas hasta que no sean inspeccionadas y preocupa la alimentación de las abejas. En cada reclamación se hace constar el polígono y parcela donde estaban ubicados los colmenares.

Algunos de los afectados no saben esos datos pero con ayuda del personal del Ayuntamiento geolocalizan el punto exacto.

Podaban los robles, los pinos se limpiaba todos los castaños”. Los fuegos “se apagan en invierno” aseveran los cervatos.

Por el momento solo los propietarios que están o han venido al pueblo pueden rellenar los formularios, pero todavía hay propietarios que no han podido venir a evaluar las fincas afectadas porque residen fuera, como expone el concejal Faustino Gallego, otro de los afectados. Faustino aprovecha para recorrer una de las zonas limítrofes con Villanueva de Valrojo donde tiene varias fincas. “Nos han dejado el pueblo sin alma” afirma este vecino ante un Villardeciervos sin su cubierta verde.

En su recorrido atraviesa el arroyo Ciervas que deja al descubierto las piedras del lecho. Ni una gota de agua corre por el cauce “por la sequía, no ha llovido casi nada y la falta la nieve”. Se han salvado parajes comunales fundamentales para la ganadería extensiva como La Canilla y el Bodón de la Tía Aurora con algo de pasto para sostener ovejas y ciervos. En la charca del Bodón de Tía Aurora hay ranas y unas inesperadas carpas naranjas que llevan ahí años.

Sale el tema de la concentración parcelaria, una modernización de la propiedad agraria pero “tengo las firmas de casi todo el pueblo, pero está parada”. Preocupa ahora cómo se venderá la madera de los pinos y quién pagará su extracción”. De momento hay bastante incertidumbre sobre si los particulares recibirán indemnizaciones.

El alcalde, Lorenzo Jiménez, señala que están recibiendo la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, empresas, sindicatos, voluntarios, etc. para ayudar a ganaderos y vecinos. Al final de la mañana un camión procedente de Sarracín de Aliste conducido por un vecino de San Martín de Castañeda, llega a la báscula para el pesaje. Trasporta unos 24.500 kilos de forraje de avena procedente de la cooperativa Cobadú y fletada por la Junta de Castilla y León. Otros 27.000 kilos de zanahorias ya están descargados en Las Eras para paliar la falta de alimento de la cabaña ganadera del municipio.

Las personas que se han visto perjudicadas por el grave incendio retoman la conversación para comparar el proceder con el pasado reciente “ahora no te dejan cortar una rama”.

El cargamento va destinado a los 7 ganaderos de Villardeciervos más otros 2 de Cional. Un segundo camión tiene como destino una explotación de vacuno con un número considerable de reses de vacuno. Uno de los ganaderos veteranos del pueblo examina el forraje que “es bueno” porque lleva espiga. A lo largo de la tarde otro camión llega hasta el Centro Forestal de Villardeciervos para atender la emergencia alimentaria de la fauna.

La fibra óptica recién instalada en Ferreras de Arriba ha sucumbido en el incendio

Las empresas eléctricas y de telecomunicaciones se afanan en reparar las numerosas averías provocadas por el fuego al calcinar los postes donde está fijado el cableado. En Cional, la mayor parte de la red de cobre va soterrada aunque el fuego ha dañado la infraestructura aérea. El tendido de fibra óptica que se había instalado recientemente en puntos como Ferreras de Arriba ha sucumbido. Varios operarios trabajaban a las puertas de Cional.

La potabilidad de las aguas, otro de los servicios esenciales, está siendo examinada minuciosamente por el personal de la Consejería de Sanidad que está efectuando los controles sanitarios en la red. Poco después de las dos y media de la tarde, la presidenta de la Junta Vecinal de Villanueva de Valrojo, Belén Martínez, recibía la copia del acta de inspección que corroboraba la potabilidad del agua domiciliaria.

“¡Que vuelvan a abrir los consultorios en los pueblos declarados zona catastrófica!”

Un vecino de Ferreras de Arriba era atendido de una indisposición en Villanueva de Valrojo, tras desmayarse cuando estaba en un establecimiento público. Un SVB se desplaza con inmediatez y su evacuación. En estos días muchos residentes están sufriendo ataques de ansiedad, taquicardias, malestar y depresión provocados por las escenas y situaciones vividas en el incendio y durante las evacuaciones, que se suman a los contagios de COVID.

Con parte de los consultorios cerrados y sin consulta presencial, los pueblos afectados reclaman la apertura de los pequeños dispensarios sanitarios. “Nosotros teníamos antes de la pandemia dos días en el consultorio de Cional.

Llegó la pandemia y aquí no venía nadie, tres semanas antes de las elecciones abrieron el consultorio de Cional. Y nos dijeron que iban a pasar un día, con un día nos arreglamos. A Codesal iban los días que les correspondían y en Sagallos estaba el médico los cinco días de la semana, de 12 a 13. Pasaron las elecciones, ganaron las votaciones y no ha vuelto a venir ningún médico más a Cional, a Codesal un día, a SAgallos otro día. A Manzanal y Folgoso ningún día”.

Quien explica la situación catastrófica para los residentes es Mercedes Llamas, vecina de Cional”. Con igual contundencia reclaman que los pacientes de estos consultorios puedan realizar sus analíticas en el consultorio de Villardeciervos, donde se desplazaban antes de la pandemia.

En uno de los pueblos evacuados en la zona, el sábado, uno de los vecinos ante el panorama de abandonar su casa, deja sobrecogidos a sus convecinos cuando dice “que pinto yo aquí. Ya no pinto nada. Me quito de en medio”. Desde los pueblos de esta vertiente critican que no haya sicólogos atendiendo a la gente en los pueblos.