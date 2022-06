UGT se suma a las denuncias judiciales que se han anunciado contra la Administración autonómica y emprenderá acciones penales para depurar responsabilidades por el incendio de la Sierra de la Culebra y pide a la Fiscalía general de Castilla y León que investigue a la Junta de Castilla y León por si hubiera un delito de incendio forestal y otro contra los derechos de los trabajadores, al actuar con menos efectivos de los que debería haber contratados y activada la alerta máxima por riesgo alto de incendios forestales, de acuerdo con las alertas sobre temperaturas de julio y agosto en las fechas en las que se desató el fuego que anunció la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sindicato, además, acaba de pedir el cese inmediato de la delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, y del jefe del Servicio de Medio Ambiente en Zamora, Manuel Moreno, como responsables provinciales del operativo que intervino, insuficiente a su entender, así como el del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como responsable de la gestión de este área y "por responsabilizar a los técnicos de todos los errores que él ha cometido".

UGT exige, por otro lado, a la Inspección de Trabajo que investigue por infringir las normas sobre prevención de riesgos laborales, dado el riesgo que supuso para los efectivos que acudieron para sofocar el incendio, menos de 70 de la Junta de Castilla y León de los 500 que finalmente tuvieron que entrar en acción llegados de Galicia, de Extremadura y movilizados por el propio Gobierno portugués para impedir que el fuego saltara al parque natural de Montesinho, el espacio natural luso que forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Unesco desde 2015 junto con La Culebra, así como efectivos de la UME.

Los responsables de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Zamora y Castilla y León, Raúl Castaño y Tomás Pérez, y el secretario de Acción Sindical, Carlos Arenas, exigieron al Gobierno autonómico un plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), "del siglo XXI, un modelo flexible, porque los incendios no son los mismos de hace 30 años cuando", cuando se diseñó el actual y "no había incendios en junio ni cambio climático, solo las hogueras de San Juan", declaró este último cargo ugetista.

Insistieron en que los fuegos se apagan todo el año y no solo tres meses al año, un operativo que "cuesta mucho menos que los 200 millones de euros que se van a gastar en reforestar", inversión similar a la que se hizo tras el incendio de Navalcarnero en Ávila.

Asimismo, critican que la Relación de Puestos de Trabajo contemple 1.100 agentes medioambientales y en la actualidad solo se hayan cubierto 400 plazas, al tiempo que exigen que los 110 fijos discontinuos pasen a ser continuos, ya que se trata del personal que cuida el bosque en invierno y que los 140 operarios que conforman las cuadrillas permanezcan también todo el año en activo.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El fuego que ha arrasado el 44% de la superficie de La Culebra ha mostrado "la necesidad urgente de "contar con un operativo todo el año, bien dotado de medios humanos y con toda la estructura necesaria para que puedan realizar bien su trabajo", así como una formación adecuada, especializada y continuada de los efectivos que intervienen en los operativos antiincendios, han declarado los dirigentes de UGT que vuelven a reivindicar como imprescindible incorporar a la RTP el puesto de bombero forestal, cuyas funciones realizan las cuadrillas actuales, "no es una cuestión de dinero", como se sostiene desde la Junta, "sino de seguridad laboral".

La responsabilidad de organizar el trabajo para asegurar la integridad de los trabajadores tampoco se cumplió, ya que la Junta "no facilitó los medios necesarios para que desempeñaran su actividad en la Sierra de la Culebra con las medidas de seguridad e higiene adecuadas", lo que implica "poner en peligro grave la vida, salud o integridad física del trabajador".

Operativos humanos disponibles en el incendio de la Sierra de la Culebra, según UGT De las 14 carrocetas de la provincia de Zamora, solo estaban disponibles 1 dotación de cada una por que la otra se encontraba de vacaciones impuestas por el servicio de medio ambiente. Las autobombas nocturnas empezaron a trabajar el día 16 de junio, de ellas 3 empezaron trabajando y 2 de vacaciones. De los 18 puestos de vigilancia estaban trabajando 6, 3 de ellos con turno de día noche y 3 en turno de día, habiendo en estos puestos trabajadores de vacaciones. Personas que estaban de vacaciones o trabajaron en otras campañas se presentaron voluntarios no permitiéndoseles colaborar en el operativo. En la provincia de Zamora hay 3 helicópteros, Villaralbo, Villardeciervos y Rosinos con 1 dotación cada helicóptero. En riesgo alto son 2 dotaciones por helicóptero. Había disponibles 2 buldóceres, en temporada alta son 3 más otros 3 en reserva. Durante el incendio un conductor resulto herido, quemándose el buldócer, quedando solo uno operativo y siendo imposible la sustitución del siniestrado. En el operativo había un TECNICO de guardia, un Técnico permanente (que está en el CPM) y 6 agentes medioambientales para toda la provincia. En riesgo alto estarían 2 técnicos más de guardia y 18 agentes medioambientales. Solo había 3 cuadrillas disponibles dotadas de 5 trabajadores en un solo vehículo, cuando en riesgo alto de incendios son 14 cuadrillas con 7 trabajadores y 2 vehículos, uno de ellos con depósito de agua. Las Plicas para contratación de personal para la campaña se abren el día 30 de junio, siendo imposible que las cuadrillas puedan estar operativas el 1 de julio, día que oficialmente comienza el riesgo alto de incendios.

La Junta "no movilizó los medios en el tiempo adecuado, con una falta total de previsión dadas las previsiones meteorológicas para atajar un incendio de esa envergadura, lo que provocó que el fuego creciera sin control y alcanzara las dimensiones que han provocado la mayor catástrofe medioambiental en de Castilla y León", con lo que "pusieron en serio riesgo la seguridad y salud de las personas integrantes del operativo de extinción de incendios forestales", argumentos que expondrán ante la Fiscalía y la Inspección.

Por último, denuncian que apenas había 70 efectivos operando en el incendio del total de 182 de que se disponen, ya que había trabajadores que no estaban contratados u otros que no se podían incorporar porque el incendio no estaba declarado como de alto riesgo. En cuanto a que la Junta decidiera no declararlo de nivel 3, el grado máximo de emergencia, Tomás Pérez sostiene que "fue porque no querían reconocer la necesidad de que les ayudaran medios estatales y de fuera como Portugal, pero todo hubiera sido diferente si lo hubieran hecho, y volverá a pasar", vaticinó.

El nivel 3 habría permitido movilizar «medios extraordinarios del Estado", por estar en juego el interés nacional, lo que puede requerir medios y recursos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que actúen fuera de su zona de intervención preferente, medios de otras administraciones e incluso recursos internacionales a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, o de los Acuerdos Bilaterales de Cooperación Internacional suscritos por España.