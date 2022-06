Al igual que se hiciera con la concesionaria de recogida y limpieza viaria, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora llevará al Pleno la reclamación a la UTE Saneamiento Zamora de 1.071.970 euros como consecuencia de la fase de liquidación del contrato, que se viene desarrollando desde el año 2004.

El informe de control financiero del interventor cuantificaba la reclamación en 14 millones. Ante esa cantidad, el alcalde encargó informes a los distintos servicios responsables del contrato y se dio audiencia a la UTE para que hiciera cuantas alegaciones considerara. Una vez analizados todos los informes, el equipo de gobierno llevará al Pleno la propuesta de reclamación en base a los siguientes argumentos:

Corresponde a la empresa los trabajos de desatasques que ha pagado el Ayuntamiento, por lo que deberá ingresar en las arcas municipales 3.601,25 euros.

Al haberse planteado diferencia de criterio entre el anterior y actual responsable del contrato a la hora de interpretar quien paga la gestión de los residuos generados en la EDAR, el Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación, interpreta el pliego en los términos que lo hace el actual responsable y la propia Secretaría General. En consecuencia, deberá abonar al Ayuntamiento la cantidad de 244.751,66 euros.

Se propuso como mejora una nueva planimetría que no se ha entregado. En consecuencia, la empresa deberá abonar al Ayuntamiento el importe de 132.000 euros, cantidad que aparece en el Tomo III, Anejos 6 y 7 de la oferta presentada por la UTE Saneamiento Zamora en el año 2004.

En relación con al canon de vertidos a la CHD, se estableció una mejora. En consecuencia, deberá abonar al Ayuntamiento la cantidad de 522.352 euros, por así venir contemplada dicha mejora en el Tomo III, Anejos 6 y 7.

Al tratarse de una liquidación del contrato firmado el 2 noviembre 2004, y siguiendo el informe de la tesorera de 1 de marzo de 2022, solicitar de la empresa el reintegro de 169.265,15 euros al haberse producido un error en esta liquidación en el informe del tesorero de 17 marzo de 2014, que recoge el acto administrativo del Pleno del Ayuntamiento de 30 abril 2014, que al encontrarnos en el proceso de liquidación del contrato, esta deuda no ha prescrito.

En consecuencia la parte fija a solicitar su devolución a la UTE Saneamiento Zamora es de 1.071.970,06 euros. Además existe otra parte variable a determinar en las próximas semanas en base a lo siguiente:

Se comprueba que el Ayuntamiento ha efectuado obras de reparación y mantenimiento de los desperfectos estructurales de la red de saneamiento, así como aquellas otras que según el contrato corresponderían a la UTE Saneamiento Zamora. Por esta razón, se estima la alegación del abono de la empresa al Ayuntamiento de 757.623,08 euros, pero en los parámetros de la "buena fe contractual". En el plazo de tres meses, la UTE y el Ayuntamiento deberán acordar que se entiende por mantenimiento de los desperfectos estructurales de aquellos otros puntuales que tiene que realizar la empresa y la diferencia deberá ser abonada al Ayuntamiento.

Campañas de sensibilización. Estas campañas son referidas en la oferta de la UTE Saneamiento Zamora en el Tomo IV: comprometiéndose a invertir en campañas de sensibilización el 0’5% del importe de gestión anual del servicio. En consecuencia, deberá justificar adecuadamente la empresa cada una de las campañas de sensibilización y su importe. Y en caso de no poderlo hacer, deberá ingresar en las arcas municipales la resultante de aplicar el 0’5% del importe de gestión anual del servicio desde el 2004 hasta el momento presente.

"Zona Sensible". No procede la revisión del acto administrativo pero la empresa deberá justificar ante el Ayuntamiento, los incrementos del coste anual a partir del año 2008, frente a los que venía teniendo antes de esa fecha en que no se aplicaban los criterios de "Zona Sensible". Y especialmente esta justificación debe encontrarse en el incremento de los recibos de electricidad al constituirse la partida más relevante de estos incrementos, como refiere el propio jefe de área en su informe de 20 junio 2022.