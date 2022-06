Los enfrentamientos políticos entre populares y socialistas han provocado una tensa discusión en las Cortes a causa del incendio de la Sierra de la Culebra. Con motivo de una pregunta del procurador socialista José Ignacio Martín Benito, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones reiteró que las llamas que asolaron la provincia de Zamora estaban fuera de la capacidad de extinción.

El consejero pidió al Grupo Parlamentario Socialista no atribuir responsabilidades, “de buena o mala fe”, por el incendio ocurrido en los últimos días en la Sierra de la Culebra, en Zamora, sin contar antes con los informes técnicos de la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aún no están elaborados. “Si no hay datos, no se pueden atribuir culpas”, sentenció.

Para el consejero está claro: “quien apagó el incendio entre el sábado por la noche y el domingo por la noche, en lugar de los días anteriores, fue el mismo operativo. Y eso fue posible por algo muy sencillo, porque las condiciones de temperaturas, vientos y condiciones de humedad lo impidieron hasta entonces”.

Además, Quiñones valoró que la extinción del incendio que ha calcinado más de 30.000 hectáreas se llevó a cabo sin ningún daño personal y desvió la atención hacia los 98 incendios restantes, entre el miércoles y el domingo pasado, que fueron extinguidos y controlados.

Pese a las explicaciones, Martín Benito reclamó la dimisión del consejero de Medio Ambiente en nombre de todos los zamoranos “quemados” de rabia, impotencia y desesperación después de que muchos lo hayan perdido todo.

Además, Martín Benito aprovechó para preguntar a Quiñones sobre su respuesta en una entrevista a un medio de comunicación en 2018 donde calificaba de “absurdo” y “despilfarro” mantener un dispositivo de extinción de incendios durante todo el año.

El presidente de la Junta respalda a su compañero y ataca a Tudanca

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mostró su apoyo a Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que el líder de la oposición socialista, Luis Tudanca, pidiera su cese fulminante por la gestión del incendio de la Sierra de la Culebra. Tudanca acusó a Fernández Mañueco de presidir un Gobierno en Castilla y León sin “nadie al volante” y enumeró decisiones que han generado polémica en los últimos días, entre ellas el incendio en Zamora. Por su parte, Mañueco acusó a Tudanca de “gozar y regodearse” con las desgracias ocurridas, y achacó las dimensión del fuego a una “desgracia de la naturaleza”. Además, rechazó que no hubiera medios, como han criticado los bomberos forestales, los vecinos y los alcaldes de la zona. En respuesta a estas últimas manifestaciones, Tudanca censuró que el operativo no esté en vigor antes del 1 de julio y destacó la labor de la UME, la BRIF y la ayuda recibida por parte de otras comunidades, como Castilla - La Mancha, para evitar una mayor propagación de fuego. El responsable del Ejecutivo regional cargó contra Tudanca tachándolo de “radical” y reiteró ante todo el Pleno de las Cortes que Suárez - Quiñones tiene su cariño y respaldo, ya que lo ocurrido en la Sierra de la Culebra “fue una tragedia de la naturaleza”.

Medio Ambiente achaca lo ocurrido a “las condiciones climatológicas adversas”

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha explicado que el operativo de extinción de incendios desplegado en la Sierra de la Culebra para combatir el indencio que ha calcinado más de 30.000 hectáreas contó con los medios necesarios en cada momento y fueron las condiciones climatológicas adversas las que dificultaron “enormemente” los trabajos de extinción. Como consecuencia de esto, el operativo no pudo actuar con resultados. Los vientos extremos y cambiantes, la escasa humedad y las altas temperaturas provocaron unas velocidades de propagación del fuego de más de tres kilómetros a la hora en zonas arboladas y saltos de infraestructuras como carreteras. Tales fueron las condiciones climatológicas que las llamas fueron capaces de atravesar un embalse con quinientos metros de orilla a orilla. La Junta de Castilla y León trabaja, en coordinación con otras administraciones, en la restauración ambiental del territorio, la restauración de las infraestructuras públicas y privadas que haya resultado dañadas, en el marco de unos Planes de Restauración Ambiental y de Recuperación Económica y Social que ya ayer dio lugar a las primeras ayudas económicas y actuaciones urgentes.