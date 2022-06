Así fue el despliegue en el incendio de Zamora y así los de Cataluña y Navarra

A la vez que se quemaba la Sierra de la Culebra surgían, en plena ola de calor, otros incendios forestales en la mitad norte de la península ibérica, sobre todo en Navarra y Cataluña, aunque el siniestro de Zamora era con diferencia el de mayores dimensiones, de hecho está entre los más grandes de la historia de España. Por eso pronto surgió en las redes sociales quien comparó los medios de extinción destinados estos días a Zamora con los que trabajaban en Cataluña o en la Comunidad Foral. Pero, ¿cuántos efectivos trabajaban realmente en cada incendio?

En el mayor incendio ocurrido en la provincia de Zamora, con 30.800 hectáreas afectadas, trabajaban el pasado sábado –el día más duro– 22 medios aéreos de extinción (y dos más de coordinación) y 36 cuadrillas (de tierra y helitransportadas). Esos eran los efectivos sumando los medios aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación y los medios aportados desde otras autonomías como Madrid, Cantabria, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha.

Un despliegue grande pero que no logró frenar un incendio descontrolado durante cuatro días –de miércoles a sábado incluidos–, pues su avance no se frenó hasta que no cambiaron las condiciones meteorológicas de humedad y especialmente de temperatura, que era anormalmente alta durante el jueves, viernes y sábado

Lérida

El otro incendio del fin de semana que movilizó un amplio contingente de medios se declaró en Artesa de Segre, en la provincia de Lérida, que ha afectado a unas 2.700 hectáreas, una onceava parte de la extensión del incendio de la Sierra de la Culebra. En el momento de mayor despliegue trabajaban en Artesa 70 cuadrillas y 10 medios aéreos.

Navarra

En Navarra también se han vivido unos días de mucha tensión, con seis focos declarados en distintos puntos de la provincia, que han llegado incluso a amenazar la ciudad de Pamplona. Allí se movilizaron todos los bomberos del Gobierno de Navarra, que pidió los medios aéreos al Gobierno central, que envió 10 aeronaves. Además recibieron ayuda de bomberos forestales de Euskadi y Aragón. Todavía hay focos activos y no han trascendido datos sobre el número de hectáreas afectadas.

Por lo tanto, el despliegue de medios aéreos era mayor en el caso del incendio de Zamora, aunque las grandes dimensiones que adoptó este siniestro hacían que cada aeronave tuviera que trabajar en una superficie mucho más amplia que las destinadas a Artesa o a los incendios de Navarra. En el caso de Artesa, por ejemplo, había 10 helicópteros para un incendio de 2.700 hectáreas, unas 270 hectáreas de media por helicóptero; en la Culebra había el doble de medios para una superficie 11 veces mayor, unas 1.400 hectáreas por aeronave.

En cuanto a los medios terrestres, el Gobierno catalán destinó 70 cuadrillas al incendio de 2.700 hectáreas, 30 más de las que han trabajado en la Culebra.

Ayer se incrementaron a 34 el número de aeronaves que trabajaban en la Culebra para terminar de extinguir el incendio, ya controlado, pero el número de efectivos sobre el terreno bajó a 134, frente a los 369 del viernes En la época de riesgo alto de incendios –desde el 1 de julio– el operativo destinado a la provincia de Zamora lo componen un total de 500 trabajadores.

Aportes de la UME

La Unidad Militar de Emergencias fue aumentando de manera progresiva el número de efectivos destinados a Zamora, 117 en la madrugada del viernes, 200 el sábado y el domingo ya eran 376 los militares desplegados, con 129 vehículos terrestres, dos helicópteros, 29 autobombas y cinco nodrizas. Ayer por la mañana el Ejército desmovilizaba el contingente a petición de la Junta de Castilla y León, que ya no necesitaba esta ayuda.

Estos medios no solo se han destinado a la Culebra, sino que también colaboraron en la extinción del incendio declarado el viernes en Ayoó de Vidriales.

En Cataluña la Unidad Militar de Emergencias desplegó 320 efectivos, un número similar al de Zamora, aunque el aporte en vehículos fue menor.

En Navarra son 120 los integrantes de la UME, que siguen actuando en los incendios que afectan a esta provincia.