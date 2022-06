El sindicato Comisiones Obreras ha definido como "negligencia" y "temeridad" la gestión de la Junta de Castilla y León en el incendio que ha calcinado unas 30.000 hectáreas de superficie en la Sierra de la Culebra y ha incidido en criticar la incapacidad del Gobierno autonómico de activar el operativo al completo debido, aseguran, a que todavía "no tenían contratada a la gente". Así lo ha asegurado el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Castilla y León, Fernando Fraile; que ha ofrecido una rueda de prensa en Valladolid acompañado por la secretaria de Comisiones Obreras Hábitat Castilla y León, Lourdes Herrero; y el responsable del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Los representantes sindicales han hablado de la "indignación" que se siente después de lo ocurrido en la sierra zamorana, donde el fuego ha ardido sin control durante cuatro días y que todavía sigue en situación de activo aunque estabilizado. "No es reparable en ningún caso el daño a la población de estas zonas. En muchos casos se ha llevado por delante su forma de vida para muchísimos años, no se recupera de un momento para otro", han advertido. También han mostrado su desacuerdo con las afirmaciones de los dirigentes de la Junta, que achacan las dimensiones del incendio a circunstancias meteorológicas como los rayos o el fuerte viento, algo que consideran "mentira", ya que apuntan que "hay tormentas con rayos todos los años" y en la mayoría de los casos los conatos que se provocan se logran extinguir sin que pasen a más. "No es excusa de la fatalidad, lo que quieren encubrir es la falta de medidas de quien no tenia previsto el operativo hasta el 1 de julio por ser rígido" y "caduco" ya que data de 1999, han añadido.

Como ha detallado Ernesto Angulo, el programa de observación europeo Copernicus había lanzado una alerta para gran parte de España por "riesgo extremo" los días 16 y 17, pero la Junta de Castilla y León fue "incapaz" de activar un operativo completo en "uno o dos días". Y lo fue, según Fernando Fraile, porque no podían ya que todavía "no tenían contratada a la gente" de modo que entienden que "lo que han hecho ha sido cruzar los dedos a ver si no pasaba nada". Por eso, el operativo de incendios que estaba activo en Zamora el pasado 15 de junio, día en el que se originó el incendio y una jornada después de que el consejero de Fomento y Medio Ambiente presentara un operativo que como ha ironizado Angulo era "la madre que lo parió", era el 25 por ciento con respecto a lo que sería un operativo completo.

Según los datos que ha aportado Fraile, el día en el que se originó el incendio en la provincia de Zamora solo estaban activas cuatro de las 15 cuadrillas terrestres de incendios que existen en temporada alta; tres de las seis brigadas helitransportadas; una de cinco cuadrillas nocturnas; ocho de 14 autobombas y solo estaban ocupados dos de las 18 torretas de vigilancia. El resto, ha aseverado, estaba "de vacaciones" pese a que se anunciaba desde hace días una ola de calor "extremo". Por todo ello, el sindicato CCOO ha confirmado que trasladará "a la Fiscalía" estos datos sobre la escasez del operativo en la provincia de Zamora con el objetivo de buscar "amparo" ya que si bien entienden que la jurisdicción penal "solo entra cuando hay vidas humanas", creen que existe una "responsabilidad civil o dejación de funciones" y también han hablado de "responsabilidad patrimonial" por el valor de 150 millones de euros que se estima que alcanza la madera quemada por las llamas.

Del mismo modo, han insistido en reclamar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese al consejero Suárez-Quiñones ya que interpretan que "se ríe de la gente" al decir diciendo que el incendio era imposible de evitar al estar provocado por rayos.