Vuelven las Ferias y Fiestas de San Pedro. Tras dos años de ausencia obligados por la pandemia del coronavirus, Zamora disfrutará por todo lo alto de las fiestas programadas para este año, que se celebrarán desde el martes 21 de junio hasta el miércoles 29 de junio.

Tanxugueiras, Recycled J, Robe (Extremoduro), El Niño de Elche o Lori Meyers serán algunos de los artistas que pisarán el escenario en Zamora, sin olvidar a los músicos locales de Mubaza y otros espectáculos musicales como las macrodiscotecas. La Feria del Ajo (que vuelve a las Tres Cruces), la Feria Popular de la Cerámica y de la Alfarería (que se prolonga durante cinco días), los torneos deportivos, las actividades infantiles y un sinfín de actos culturales devolverán a Zamora el anhelado ambiente festivo de San Pedro. Además, desde el 17 al 29 de junio las casetas de los bares saldrán a la calle gracias a la IX Feria de Día.

PROGRAMA COMPLETO

18.00 a 21.00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

21.00 horas. Desfile de grupos de gigantes y cabezudos, grupos tradicionales y peñas para recibir a la Gobierna en el Puente de Piedra. Recorrido: Plaza Mayor, calle Ramos Carrión, Alfonso XII, plaza Santa Lucía, Puente y puente de Piedra. El regreso se realizará por puente de Piedra, plaza Santa Lucía, Zapatería, Balborraz hasta la Plaza Mayor.

21:30 horas. JazZamora. Lugar: Plaza de la Catedral. Jorge Moreno + Foedus Big Band. De osas y gatos.

22:30 horas. Inicio Ferias y Fiestas de San Pedro. Leyenda de la Gobierna. Chupinazo y lluvia de confeti. Lugar: Plaza Mayor.

23:00 horas. Macrodiscoteca Alefrán. Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO

- 18.00 a 21.00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 19:30 horas. Il GYMKANA ZAMORA FOTOGRÁFICA. Inicio de la gymkana en la Plz. Mayor en el stand de La Photo Escuela. Información, bases completas e inscripciones online (desde el 1 hasta el 22 de junio) en www.descubrecontucamara.com Inscripciones el mismo día 22 de 19:30 a 21:30 h., en el punto de partida de la Plaza Mayor. Organiza: La Photo Escuela.

- 20:30 horas. Actuación de CAPOEIRA, Muay Thai y Boxeo. Á cargo de Martial Arts School Ju75, Lugar: La Marina.

- 21:00 horas. XXIX Muestra de Folklore. Charros y Gitanos (Salamanca) - La Morana. Lugar: Plaza de la Catedral.

- 21:30 horas. CONCIERTO DE QUERALT LAHOZ. Telonero: Lucía Gonzalo. Dj Fausto. Lugar: Plaza Mayor.

- 22:30 horas. LES TAMBOURS DE FEU. Recorrido: Plz. de la Marina, C/ Santa Clara, Plz. de la Constitución.

JUEVES 23 DE JUNIO

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 19:00 horas. Exhibición de CROSS FIT. Lugar: La Marina.

- 20:30 horas. “LA ESPAÑA VACILADA” Mejor con Arte. Entradas: Zona A: 10 €, Zona B: 8 €. Zona C: 6€. Zona D: 3 €. Lugar: Teatro Principal.

- 21:00 horas. XXIX Muestra de Folklore. Carlos Soto Folk-Castiljazz (Valladolid). Asoc. Etnográfica Don Sancho. Lugar: Plaza de la Catedral.

- 21:00 horas. Charanga TROPEZÓN, animando nuestras calles.

- 23:00 horas. ORQUESTA ACORDES. Lugar: Plaza Mayor. LA NOCHE DE SAN JUAN.

- 23:00 horas. HOGUERA DE SAN JUAN. Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva. Organizan: Peñas Zamoranas.

- 23:30 horas. SELVATIKA SUMMER PARTY XL. Discoteca Móvil. Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva.

VIERNES 24 DE JUNIO

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 11:30 a 13:30 horas. Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Pinilla. Lugar: Plaza de Peñausende.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 18:30 horas. KARAOKE PEÑAS. Lugar: La Marina.

- 19:00 horas. Desfile de Indumentaria Tradicional de Zamora. Concentración en la Pza. del Maestro de grupos de folklore, asociaciones y colectivos etnográficos, cofradías o agrupaciones de águedas y todos aquellos que quieran sumarse vistiendo la indumentaria tradicional de nuestras comarcas a participar en el desfile que se dirigirá por la calle de Santa Torcuato, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios para llegar a la Pza. de la Catedral acompañados por Tradición y Música Popular, la Asociación de Tamborileros Zamoranos y Juan del Enzina de Fermoselle. Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora.

- 20:00 horas. MISA TRADICIONAL ZAMORANA Lugar: Sta. Iglesia Catedral. Eucaristía de la solemnidad de San Juan Bautista a cargo de Tradinova y baile del ramo por la Morana y Doña Urraca. Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora.

Colabora: llmo. Cabildo Catedral de Zamora, Ayto. de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora.

20:30 horas. MISA FLAMENCA. Al Cante: Rafael Ordoñez » Al Toque: Niño Seve. Lugar: Iglesia de San Juan.

20:30 horas. "TÚ, POR POCO. YO, POR MENOS”. La Tijera Teatro. Entradas: 10 €. Lugar: Teatro Principal.

21:30 horas. ¡A LA RONDA GALANES! Asociación Etnográfica Bajo Duero. Recorrido: Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, Pza. de la Constitución, Pza. de Castilla y León para regresar a la Pza. Mayor por el mismo recorrido.

22:00 horas. MEMORABLES DÉCADAS, EL MUSICAL. Lugar: Plaza de la Catedral

22:00 horas. CONCIERTO RECYCLED J + Telonero: Shome Delacasa - Dj Maseli. Lugar: Plaza Mayor.

- 22:00 horas. XVI CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: La Marina.

- 22:30 horas. CONCIERTO ROBE. Apertura de puertas: 20.30 horas. Entradas: pista: 35 + gg | grada: 30 + gg. Venta única de entradas: www.robe.es. Lugar: Auditorio Municipal Ruta de la Plata.

- 23:00 horas. ESPECTÁCULO DE PIROTECNIA (CORREFOC) a cargo del grupo PLAZA NUEVA. Lugar: Plaza de Santa Lucía. La ropa más idónea para participar en el correfoc es de algodón, pantalones largos, camisetas con mangas, zapatos deportivos y gorro.

SÁBADO 25 DE JUNIO

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 12:30 horas. MUBAZA FEST 2022 Ana Maes, Musikeos.

- 16:00 horas. Katxarrismos: taller creación de instrumentos reciclados. Actividades y entretenimiento peque MUBAZA. Lugar: Parque de San Martín.

- 17:00 horas. GYMKANA PARA PEÑAS. Gymkana “San Prix 2022”. Ven a la Ciudad Deportiva a divertirte y lograr que tu Peña quede en los primeros puestos en un despliegue de juegos de habilidad, lanzamiento, contacto, aventura, puntería y numerosas pruebas sorpresa... Habrá varios trofeos y premio para el ganador. Lugar: Ciudad Deportiva.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 18:00 horas. MUBAZA FEST 2022. Sadia, Ninchi Surf System, Mookie Blaylock, Riders on the Doors, Drokan y Mubazers Dj Collective. Lugar: Parque de San Martín.

- 20:00 horas. DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS A CARGO DE LOS GRUPOS PLAZA NUEVA Y CAPITONIS DURII. Recorrido: Se inicia en la Fundación Rei Afonso Henriques para continuar por Av. Nazareno, P. de Piedra, Av. del Mengue, C/ Puente, C/ Zapatería, C/ Balborraz, Pza. Mayor, Plazuela de San Miguel, C/ Ramos Carrión, Alfonso XIl, Pza. Santa Lucía, C/ Puente, Puente de Piedra, Av. del Nazareno para finalizar en la FRAH.

- 20:00 horas. Inauguración de la exposición “El paisaje monocromático”. Lugar: Avenida Cardenal Cisneros 27.

- 20:00 horas. INAUGURACIÓN “L” FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR. Del 25 de junio al 29 de junio. Actuación de Aula de Folklore “La Morana”. Lugar: Pza. Viriato y Pza. Claudio Moyano + Patrocina: Caja Rural.

- 20:30 horas. “TÚ, POR POCO. YO, POR MENOS” La Tijera Teatro. Entradas: 10 € + Lugar: Teatro Principal.

- 21:00 horas. MUDANZA DE MÚSICA, BAILE E INDUMENTARIA TRADICIONAL. Pasacalles y actuaciones de los grupos de baile y pandereta del AULA DE FOLKLORE LA MORANA. Recorrido: Pza. de Viriato, Pza. Mayor, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara y Pza. de la Marina.

- 22:00 horas. XVI CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: La Marina.

- 22:30 horas. “L” FESTIVAL DE FLAMENCO. Lugar: Plaza de la Catedral. Presenta: Ana Pedrero Rojo. Cante: Marina Heredia y su grupo, El Pele y Rancapino Chico. Toque: José Quevedo “El Bolita”, Niño Seve y Antonio Higuero. Baile: Cía. Paula Rodríguez. Entradas: Anticipada: 30 € + Taquilla: 35 € Puntos de Venta: Caja Rural (oficina principal), Cristalería Eurocris y Caseta Plaza de Castilla y León.

- 23:30 horas. ORQUESTA LA SEÑAL. Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO 26 DE JUNIO

- 10:00 a 13:30 horas. XX CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÓEN 2CV Y CLÁSICOS.

Exposición de vehículos « Lugar: Plaza Mayor. A las 13.30 horas pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 12:30 horas. Pasacalles de la XXIX Muestra de Folklore. Grupo: Bajo Duero + Lugar: Zona Centro.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 20:00 horas. Charanga TROPEZÓN, animando nuestras fiestas.

- 20:00 horas. “LA MANTA ZAMORANA” Zarzuela, Entradas: 10 € + Lugar: Teatro Principal.

- 20:30 horas. Concierto a cargo de JUANRA Junior. 20 años como profesional en la música. Gira 2022. Vino griego. Lugar: La Marina.

- 20:30 horas. CONCIERTO DE ALOLLANO. “De San Juan a San Pedro”. Lugar: Plaza de la Catedral.

- 23:00 horas. MACRODISCOTECA DIAMOND. Lugar: Plaza Mayor.

LUNES 27 DE JUNIO

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 11:30 a 13:30 horas. Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio Vista Alegre. Lugar: Calle Palencia.

- 11:30 a 13:30 horas. Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio Siglo XXI. Lugar: Parque Grande.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

20:30 horas. Concierto a cargo de la Banda de Música Maestro Nacor Blanco. Lugar: Plaza de la Catedral.

20:30 horas. PAYAZADA - II FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Maricuela Teatro - LA QUEJA DE MARITEJA. Entrada: 2€ - Lugar: Recinto Ferial lfeza

- 21:00 horas. Espectáculo TXIKOLINI. Compañía Culipardo. Lugar: La Marina.

- 21:00 horas. Pasacalles de la XXIX Muestra de Folklore. Grupo: Doña Urraca + Lugar: Zona Centro.

- 23:00 horas. CONCIERTO DE KIKO VENENO. DJ Diego Duende. Lugar: Plaza Mayor.

MARTES 28 DE JUNIO

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 11:30 a 13:30 horas. Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de San José Obrero. Lugar: Plaza de la Encomienda.

- 11:30 a 13:30 horas. Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Carrascal Lugar: Plaza de Carrascal.

- 12:00 horas. PAYAZADA - II FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Las Pituister. “Clowns con mucho cuento”. Entrada: 2€ + Lugar: Recinto Ferial lfeza.

- 12:00 horas. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO. Días: 28 y 29 de junio. Clausura: día 29 de junio a las 13.00 horas. Lugar: Avenida de las Tres Cruces. Patrocina: CAJA RURAL.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 19:30 horas. Pasacalles a cargo de la ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS DE ZAMORA. Recorrido: Av. de las Tres Cruces, Pza. Alemania, Av. Alfonso IX, C/ Santa Clara, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Pza. de Claudio Moyano.

20:00 horas. Charanga TROPEZÓN, para animación de nuestras fiestas.

- 20:30 horas. PAYAZADA - II FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Kikolas Teatro. CALOR. Entrada: 2€. Lugar: lfeza.

- 20:30 horas. “Salsón Dance TALENT SHOW”. Espectáculo a cargo de la Asc. Cultural de Baile Salson Dance que invita a todos los zamoranos a participar. Lugar: La Marina

- 20:30 horas. XXXIV Edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial. Lugar: Teatro Ramos Carrión. Organiza: Cámara Oficial de Comercio e Industria.

- 21:00 horas. Pasacalles de la XXIX Muestra de Folklore. Grupo: Tradimupo Lugar: Zona Centro.

- 21:30 horas. IX EDICIÓN “NOCHE DE LAS VELAS”. Gran Gala lírica de Zarzuela. “Tres sopranos y un barítono”. Montserrat Martí Caballé, Cecilia Lavilla Berganza, Beatriz Gimeno y Luis Santana. Pianista: Víctor Carbajo. Coro Amigos de la Ópera. Entrada donativo: 5 euros Punto de venta: Seminario de San Atilano a partir del 15 de junio. Lugar: Patio Claustral del Seminario. Plaza de San Atilano.

- 22:00 horas. CONCIERTO TANXUGUEIRAS - RAUL REFREE Y EL NIÑO DE ELCHE - DULZARO. Entradas: anticipada: 15 € + gg » taquilla: 18 €. Venta de entradas: La Perla « Venta on line: https: //ticketgate.es. Lugar: Plaza de la Catedral.

- 23:00 horas. ORQUESTA PIKANTE. Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES O 29 DE JUNIO

- 11:00 a 14:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 11:30 horas. XIl Encuentro Zamora con el Sáhara. Instalación de una haima tradicional saharaui, proyección de documentales del Sáhara, artesanía saharaui, tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 22.30 horas). Permanecerá abierto hasta las 22.30 horas. Lugar: Plaza Mayor.

- 11.30 horas. Pasacalles de gigantes y gigantillas Ciudad de Zamora. Asociación Cultural Tradición y Música Popular. Recorrido: Parque del Castillo, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, plaza de Viriato, Plaza Mayor, Renova, Sagasta, Santa Clara regresando por el mismo recorrido al punto de salida.

- 12:30 horas. Mubaza Fest. Calle 61 y Molofolk. Lugar: Plaza de San Atilano.

- 13:00 horas. Pasacalles de la XXIX Muestra de Folklore. Grupo: La Arracada. Lugar: zona centro.

- 17:00 horas. Mubaza Fest 2022. Actividades y entretenimiento peque Mubaza. Trémolo Music, Funky Yankees, Yo y Peter Pan, Kirson. Lugar: plaza de San Atilano.

- 18:00 a 21:00 horas. Parque infantil y juvenil. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

- 19:00 horas. Payazada - II Festival de Circo. Cía Julián 8: Pendorcho. El circo del señor Julián. Entrada: dos euros. Lugar: lfeza.

- 19:30 horas. Pica Pica en concierto. Espectáculo infantil. Entradas: Pista, 15 euros. Grada, 12 euros. Puntos de venta: www.pandoraproducciones.com Lugar: auditorio Ruta de la Plata.

- 20:30 horas. Payazada - II Festival de Circo. Wilbur ‘Piensa en Wilbur’. Entrada: dos euros. Lugar: lfeza.

- 21:00 horas. Espectáculo a cargo del mago Fernando Espí. Lugar: La Marina.

- 21:30 horas. Orquesta Expresión. Lugar: Plaza Mayor.

- 22:00 horas. Concierto a cargo de Soledad Luna. Lugar: plaza de la Catedral.

- 23:30 horas. Espectáculo de Fuegos artificiales desde Los Pelambres.