“Estamos hartos de decir que los incendios se previenen durante doce meses, no se extinguen durante tres”. La Junta de Castilla y León se ha convertido en el blanco de todas las críticas ante el desarrollo del incendio forestal de la Sierra de la Culebra. Los ciudadanos no entienden por qué el operativo arranca el 1 de julio y finaliza el 30 de septiembre, cuando fuera de esas fechas también se puede trabajar para evitar la propagación de los fuegos en el caso de que se produzcan. Vecinos, plataformas ciudadanas, sindicatos y partidos políticos han mostrado su disconformidad con la gestión que el gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco ha hecho de la crisis natural en la provincia de Zamora, que se tornará en económica cuando se apague el último rescoldo. Críticas que resultan desahogos, pero que buscan también responsabilidades.

La Unión General de los Trabajadores ha sido una de las primeras en denunciar la “pasividad” de la Junta de Castilla y León ante la amenaza de incendios graves que se cierne sobre la comunidad autónoma. Las críticas del sindicato se han centrado en el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien el pasado miércoles “presentaba a bombo y platillo el operativo de incendios para el año 2022 mientras la masa forestal de la Sierra de la Culebra comenzaba a quemarse”. La organización ha mostrado su firme desavenencia con “la decisión unánime” de la administración de comenzar el operativo el 1 de julio y finalizarlo el 30 de septiembre. “Pero, pese a los múltiples incendios que se han producido y su gravedad, como en el caso de Zamora, se niegan a declarar el máximo grado de peligro y a poner en funcionamiento el operativo de incendios con antelación”, han señalado.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Carlos Arenas, ha afeado que “mientras se quema la masa forestal de la región, tan solo está en funcionamiento un 20% de los medios humanos y con un equipamiento mísero y de principios del siglo XX”. Al respecto, el representante sindical ha señalado que “la política de la Junta en materia de prevención y extinción de incendios es una ruleta rusa en la que esperan que no pase nada, pero a la vista está de que se dan todos los condicionantes para que hechos como los incendios del pasado año vuelvan a producirse durante esta campaña”.

Comisiones Obreras de Zamora, por su parte, ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la “mala gestión” de la Junta de Castilla y León respecto al operativo de extinción de incendios forestales. Un plan diseñado por la administración regional que la organización sindical ha calificado de “precario, ineficaz e insuficiente”. Luis Castro, representante sindical, ha comparecido este pasado viernes en rueda de prensa para defender a los trabajadores y atacar al operativo diseñado por la administración, del que dice que “maltrata” a los profesionales. “Por enésima vez, tenemos que decir que el operativo es muy precario y que las condiciones no se han modificado a pesar de que las condiciones climáticas se conocían desde hace muchos días”, ha señalado en relación a los medios desplegados contra el incendio de la Sierra de la Culebra.

La organización ha señalado que las condiciones que sufren los trabajadores son “lamentables” y ha afeado que la Junta de Castilla y León “envíe a las personas a jugarse la vida sin medios”. Razón por la cual se ha decidido acudir a la Fiscalía, aunque la decisión “se tomó antes de que comenzara el fuego en la provincia de Zamora”. De hecho, han recordado que sus representantes llevan “muchos años denunciando un operativo anacrónico y escaso” contra los incendios, por lo que “la única salida es una vez más acudir a los tribunales”.

El Partido Socialista también se ha sumado al aluvión de críticas. El portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, ha anunciado que ahora es el momento de la “solidaridad” y el “apoyo” a los vecinos de la zona afectada y a los integrantes del operativo contra incendios que trabajan desde hace dos días contra las llamas, pero ha demandado a la Junta que asuma que la normativa vigente está desfasada y los medios disponibles no responden a las necesidades generadas por la “emergencia climática” que “algunos niegan”. En concreto, los socialistas han insistido en la necesidad de actualizar los protocolos y normativa del Infocal, herramienta de coordinación que articula todo el dispositivo contra incendios en Castilla y León y que data de 1999, lo que también ha sido criticado por sindicatos y asociaciones de bomberos forestales.

“No puede ser”, ha resumido Vázquez, en referencia a que el operativo funcione con una norma elaborada cuando aún no se habían manifestado las nuevas condiciones meteorológicas derivadas del cambio climático, que generan que el riesgo de incendio haya aumentado en más momentos del año y no sólo en verano. “El peligro es constante”, ha apostillado. Lo ocurrido en Zamora, que en opinión del portavoz socialista no era “predecible pero sí esperable”, dadas las circunstancias, evidencia que los medios desplegados por la Junta en este momento no son suficientes, con recursos que no alcanzan ni al 30 por ciento de los que habrá a partir del 1 de julio, cuando la consejería ha previsto el inicio de la campaña regional contra incendios.

Unión del Pueblo Leonés ha exigido también responsabilidades a la Junta de Castilla y León, a cuyo gobierno ha preguntado “por qué no se ha hecho caso a las advertencias de los sindicatos o de la Aemet, que venían manifestando el alto peligro de incendio forestal y la necesidad de adelantar la declaración de época de riesgo para dotar de más medios y personal contra incendios”. La formación leonesista ha señalado que la provincia de Zamora “está pagando las consecuencias de la inacción de la administración autonómica con un incendio gravísimo en la Sierra de la Culebra, que seguramente no hubiera tenido tanta magnitud de haber atendido las recomendaciones y peticiones, y que está devorando una inmensa riqueza natural, de fauna y flora, pero también unos recursos vitales para comarcas como Aliste o Tábara”.

COAG, por su parte, ha denunciado que “sobran etiquetas y falta mantenimiento”, en relación a la declaración de Reserva de la Biosfera. La organización agraria ha asegurado que lo que busca ahora “no son promesas, sino que se tome conciencia de cómo hay que mantener un espacio para evitar incendios de este tipo”. Esto incluye un trabajo durante todo el año en desbroce y limpieza que “requiere de personal que esté día a día en los pueblos para evitar sucesos en la temporada de verano”.

Protección a la naturaleza para evitar males

La plataforma Zamora Viva ha exigido a las instituciones que expliquen las razones de la “falta de medios iniciales” en el incendio de la Sierra de la Culebra, así como el establecimiento de medidas urgentes “para frenar la destrucción de las masas forestales de la provincia a causa de una crisis climática que no se soluciona industrializando el campo con renovables”. La organización, a tal efecto, pide una “efectiva protección de la naturaleza” en la provincia.