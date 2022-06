La construcción zamorana sufre la ausencia de mano de obra cualificada

La construcción tiene problemas para encontrar mano de obra. Hay demandantes de empleo, sí, pero lo que se busca son trabajadores cualificados. Hacen falta albañiles y peones, pero también encofradores, electricistas, pintores, fontaneros y carpinteros. Personal formado en oficios que escasean en la provincia de Zamora, después de que muchos ciudadanos asociados a este sector tuvieran que migrar y buscarse los garbanzos en otras actividades tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace algo más de una década. Ahora, el ladrillo vuelve con más fuerza que nunca después de la pandemia y con la muy oportuna ventana de los fondos europeos de la recuperación, que multiplicarán la obra pública por todos los lugares. Sin embargo, a pesar de que se planean muchas actuaciones, parece que no habrá quien las labore. Se trata de una situación muy parecida a la que vive la hostelería, con una ausencia generalizada de trabajadores que se nota especialmente en temporadas de picos de demanda, como es exactamente el momento actual.

Los empresarios del sector en la provincia de Zamora se están encontrando con serios problemas para conseguir incorporar trabajadores a sus plantillas. Los últimos datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal incluían a 714 personas buscando empleo en la construcción, pero la realidad es que no todo el mundo vale. Como apuntan fuentes empresariales, no hay tantos trabajadores formados en tareas específicas, que es lo que actualmente se requiere. El Observatorio de la Construcción, en su último informe anual, desvela que el 25% de los contratos que se firman en este territorio se corresponden con albañiles, mientras que el 17% son para peones. No obstante, cada vez hay más demanda de oficios específicos, imprescindibles a la hora de ejecutar cualquier tipo de obra.

Esta ausencia de trabajadores está provocando auténticos quebraderos de cabeza para las empresas, que afrontan un año 2022 llamado a ser el de la recuperación tanto en promoción inmobiliaria como en obra pública. No en vano, las ayudas de la administración y los fondos europeos de la recuperación son un auténtico revulsivo para el sector. Hasta el pueblo más pequeño de la provincia de Zamora tendrá la oportunidad de ejecutar alguna actuación con cargo a esta hucha. Y eso es algo que los negocios zamoranos, que han sufrido como nadie el parón provocado por la crisis sanitaria, quieren aprovechar al máximo. Pero, evidentemente, no podrán hacerlo al completo si no cuentan con la mano de obra cualificada que ahora mismo reclaman.

La provincia emplea a 4.700 ciudadanos en un total de 557 negocios

La provincia de Zamora cuenta con 4.709 trabajadores asociados al sector de la construcción, de los que 2.629 pertenecen al régimen general y 2.080 cotizan como autónomos. Así se pone de manifiesto en los datos ofrecidos por el informe anual del Observatorio de la Construcción correspondiente al pasado año 2021, donde se percibe un incremento en el número de trabajadores del 3,5% respecto al ejercicio inmediatamente anterior. Actualmente, existen 557 empresas dentro de este ámbito sobre las 5.278 registradas en el conjunto de este territorio, lo que significa que uno de cada diez negocios zamoranos se dedica a las obras. En Castilla y León, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el sector durante 2021 registró 64.186 trabajadores, lo que supuso un incremento con relación a 2020 de 4,1% y de 1,2% con respecto a 2019, ambas variaciones positivas más moderadas que a nivel nacional. Las empresas inscritas aumentaron un 3,6% respecto al año anterior y un 3,8% en relación con 2019. Aquí también, la industria de la construcción supone el 10,8% del total de empresas de la comunidad autónoma.

La obra pública en la provincia de Zamora vivió el pasado 2021 un año complicado, con un total de 85 millones de euros en licitación. De ese conjunto, la administración central apenas sacó obras por valor de ocho millones de euros, mientras que la licitación autonómica ascendió a 36 millones. La mayor parte del peso, por lo tanto, recayó en las administraciones locales, que incluso afectados por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus consiguieron sacar obras por valor de 40 millones de euros. En Castilla y León, el volumen de licitación de obra pública en 2021 fue de 1.422 millones de euros, 81,1% más que el año anterior y un 15,1% más que en 2019. En la distribución regionalizada, supone el 6,0% del volumen licitado a nivel nacional.

Además, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial se situaron en 6.147 unidades en 2021, lo que supone un incremento del 51,2% en comparación con el año anterior y del 20,1% si se compara con 2019. Contando con los visados para ampliación, 139, y para reforma, 1.013, la cifra total de visados ha sido de 7.299, un incremento interanual del 40,1% con respecto a 2020 y del 13,7% con relación a 2019, según los mismos datos.